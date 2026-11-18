Rodrigo de la Serna atraviesa un delicado conflicto judicial con Ludmila Romero, su expareja y madre de sus dos hijos menores. La situación salió a la luz después de que el actor reconociera en Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini, que había tenido “un año personal difícil”. En LAM, Pepe Ochoa dio detalles de la disputa y aseguró que la relación entre ambos está completamente quebrada.

El actor y Romero estuvieron juntos entre 2015 y 2021. Después de separarse, comenzaron los desacuerdos relacionados con la crianza y la organización familiar. Mientras ella reside en Rosario, Rodrigo vive en Buenos Aires, una distancia que también habría profundizado las diferencias sobre dónde debían vivir los chicos.

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“Desde 2021, están en guerra total. Ellos dos no se hablan”, contó Pepe Ochoa en el ciclo de América. Según explicó, De la Serna pretendía que sus hijos permanecieran en Buenos Aires, pero Ludmila decidió instalarse con ellos en Rosario. Además, el panelista señaló que inicialmente hubo diferencias por el monto de la cuota alimentaria.

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LOS DETALLES DEL CONFLICTO JUDICIAL ENTRE RODRIGO DE LA SERNA Y SU EXPAREJA

Ochoa también reveló que entre 2021 y 2023 la expareja habría llegado a 15 acuerdos judiciales. “Del 2021 al 2023 tuvieron 15 acuerdos judiciales y me dicen que Rodrigo incumplía todos porque él viajaba, laburaba”, sostuvo. Según su relato, ante las dificultades para resolver la situación, Romero le propuso acordar una división del departamento que tenían en común en Rosario para poder mudarse a una propiedad más grande.

“Dividen el departamento. Ella compra un terreno, edifica su casa y al día de hoy, Rodrigo no le dio un peso”, afirmó el panelista. También contó que las diferencias se profundizaron con el crecimiento de los chicos y que el actor habría iniciado una demanda para establecer un régimen de permanencia: “Él la llevó a un juicio, donde exigía que sus hijos estén 10 días en Buenos Aires y 20, en Rosario”.

Fotos: captura América TV y Instagram @ludmipr

En medio de ese escenario, Pepe Ochoa aseguró que Ludmila habría intentado comunicarse con el actor sin obtener respuesta y que actualmente tendría dificultades económicas para afrontar un acuerdo legal. “Ella no tiene plata para llegar a un acuerdo legal y él no cede”, agregó. Por su parte, De la Serna fue consultado por el tema a la salida de una entrevista con LAM, pero evitó dar detalles: “Si es algo personal, no lo voy a ventilar”, respondió. Luego, al advertir que se trataba del programa de América, saludó a la notera y se retiró sin ampliar sus declaraciones.

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