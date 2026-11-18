Este fin de semana explotó una nueva bomba en la interminable novela entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. En redes sociales hubo fuego cruzado entre la actriz y la mediática y el futbolista no se quedó atrás. Ahora, fue Yanina Latorre quien dio explosivos detalles sobre este nuevo escándalo.

La conductora de SQP (América TV) analizó los últimos movimientos de la actriz en sus redes sociales y deslizó que habría experimentado cambios en su personalidad desde que comenzó su romance con el futbolista.

“La China no era así, con todas las cosas que te pueden gustar o no, para mí entró en ese mundo. Porque últimamente está cada vez más expuesta. La China se icardizó”, opinó Yanina frente a sus compañeros.

Mauro Icardi y la China Suárez (Fotos: Instagram @mauroicardi)

QUÉ HABRÍA HECHO MAURO ICARDI A ESPALDAS DE LA CHINA SUÁREZ

Martín Salwe, uno de los panelistas de SQP, opinó sobre la dinámica del vínculo y planteó que Mauro Icardi tendría un círculo social muy reducido. “Mauro juega solo a todo esto, porque él no tiene ni amigos ni familia”, opinó el panelista que agregó: “No se lo ve nunca con gente alrededor”.

Entonces, Yanina dio a conocer su análisis y comparó la relación actual del futbolista con Eugenia con la que había mantenido anteriormente con Wanda: “Por eso la tiene la China tan metida adentro. Con Wanda en su momento había hecho el mismo tipo de vínculo. Tóxicos, que se revisan los teléfonos. Se aíslan del mundo”.

La China Suárez destrozó a Wanda Nara (Instagram)

Pero, eso no fue todo. La conductora de SQP terminó revelando que las explosivas publicaciones que hizo la China este último fin de semana en sus redes sociales, habría sido redactadas realmente por su pareja.

“A mí me contaron también que los posteos del fin de semana de la China los escribió Mauro. Y los subió sin que la China supiera”, aseguró Yanina. Ante esa afirmación, Salwe recordó: “Wanda dijo eso”. “Porque ella debe haber padecido lo mismo”, respondió la conductora.