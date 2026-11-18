Juampi González fue captado con una chica en el aeropuerto (Foto: Otro día perdido)

Pochi, la dueña de la cuenta de Instagram Gossipeame, compartió en las últimas horas una particular imagen que tiene como protagonista a Juampi González. El comediante fue fotografiado en el aeropuerto de Barcelona junto a una misteriosa mujer cuya identidad, por el momento, se desconoce.

La postal no pasó inadvertida y despertó curiosidad entre sus seguidores, especialmente por la compañía. “El cómico Juampi González en el aeropuerto de Barcelona, 8 am, hizo el check-in y viajó solo pero después estaba con esa chica”, escribió la panelista de Puro Show en redes.

La imagen salió a la luz a tan solo dos días de que el humorista se presente en la ciudad española, donde dará comienzo a una gira por Europa. Si bien no trascendieron detalles sobre quién es la mujer que lo acompañaba ni cuál es el vínculo que los une, la fotografía generó interrogantes entre los usuarios.

Juampi González fue captado con una chica en el aeropuerto (Foto: Instagram @gossipeame)

LA GIRA EUROPEA DE JUAMPI GONZÁLEZ

Durante las próximas semanas, Juampi González recorrerá distintas ciudades europeas con su espectáculo “Oveja Negra”. Además de Barcelona, tiene previstas presentaciones en Berlín, Dublín, Valencia, Mallorca, Madrid y Málaga.

El pasado 25 de octubre anunció la noticia en su cuenta de Instagram donde escribió: “A juntar sellitos en el Pasaporteeeeee Mabeeeeelll!! Voy a hacer mi segunda gira por España y por primera vez en Dublín y Berlín, así que EL CAGAZO ES TOTAL!!!!!!”. Además, invitó a todos a ir a verlo.

“Y si conoces alguien que vive o crees que vive en esos lugares, me sirve MUCHO que se lo compartas!!! Algún tío, algún ex de un amigo, alguno que te debe guita, lo que sea me sirveeee! DALEEEEEE!!! Ojalá sea una bella experiencia para todos. Llevaré mis chistes para hacerlo más ameno!”, agregó Juampi en su publicación.