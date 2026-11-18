La carrera artística de Eugenia “la China” Suárez habría quedado relegada a un segundo plano desde que comenzó su relación con Mauro Icardi. Y ahora trascendió un dato que vuelve a poner el foco sobre la influencia del futbolista en las decisiones profesionales de la actriz: habría perdido un importante protagónico en las nuevas temporadas de En el Barro por los celos de su pareja.

La información fue revelada por Guido Záffora en El Diario de Mariana, donde contó que la China había recibido una propuesta de Underground, la productora de Sebastián Ortega, para volver a formar parte de la ficción que prepara simultáneamente sus temporadas tres y cuatro.

El periodista recordó que la actriz venía de protagonizar dos producciones que consideró grandes éxitos: La hija del fuego y la segunda temporada de En el Barro. En esta última interpretó a una prostituta VIP que era la protegida del personaje de Verónica Llinás, la capanga de la cárcel: “Para mí la China ahí estaba muy bien”, destacó Záffora, quien también recordó que la actriz fue muy querida por sus compañeras durante el rodaje.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Un detalle no menor es que esas grabaciones se realizaron en pleno WandaGate, cuando todavía no estaba confirmado públicamente el vínculo entre Suárez e Icardi. Al finalizar la segunda temporada, su personaje escapaba de la cárcel junto a su pareja en la ficción, una situación que dejaba abierta la posibilidad de regresar en las próximas entregas.

Según contó el panelista, cuando desde Underground le ofrecieron sumarse a las nuevas temporadas, la actriz respondió que “no sabía a dónde iba a estar y cómo iba a ser su vida a partir del 2026”. Para el periodista, esa respuesta estuvo directamente relacionada con su presente sentimental junto a Mauro Icardi y con las declaraciones que el futbolista había realizado sobre las escenas de sexo que ella protagonizó en la ficción.

De hecho, Martín Candalaft recordó en el programa un fragmento de Otro Día Perdido, el ciclo de Mario Pergolini en eltrece, donde Icardi habló sin filtros sobre las escenas subidas de tono de su pareja: “Esas cosas no me gustan. Y se lo dejé claro el primer día. Ya desde ese día le dejé en claro que ahí estábamos recién empezando. Fue al principio y le dije: ‘A mí esto no me gusta’”, había dicho el delantero, además de reconocer que es celoso.

Mauro Icardi y China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

Pero el dato más fuerte llegó cuando el periodista explicó cómo quedó conformado el futuro de la ficción. La tercera temporada tendrá a Lorena Vega como capanga, aunque la actriz no habría cerrado su contrato para la cuarta entrega por diferencias económicas. Ese lugar podría haber sido una oportunidad para que la China Suárez recuperara protagonismo. Sin embargo, de acuerdo con la información de Záffora, su participación finalmente quedó reducida a un solo capítulo de la tercera temporada, mediante un flashback.

“Perderse un protagónico porque está en pareja con una persona a la que no le gustan las escenas de sexo”, cerró Záffora, contundente con su postura en vivo.

Guido Záffora: “Perderse un protagónico porque está en pareja con una persona a la que no le gustan las escenas de sexo”.

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BENJAMÍN VICUÑA ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE EL ESCÁNDALO DE WANDA NARA Y LA CHINA SUÁREZ, Y LANZÓ UNA CONTUNDENTE FRASE

En medio del escándalo que volvió a enfrentar a Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez, Benjamín Vicuña rompió el silencio y se refirió a la polémica que también lo tuvo como protagonista involuntario después de que lo involucraran en distintas historias de Instagram. El actor dio una nota a Sálvese Quien Pueda, donde le preguntaron cómo estaba viviendo la exposición mediática alrededor de su expareja, Mauro Icardi y la conductora de MasterChef Celebrity. Y fiel a su postura de mantener distancia de los conflictos, el actor fue contundente.

“Sí, no tengo nada que ver con eso, son historias de adultos”, respondió Vicuña, cuando le consultaron por la situación. Sin embargo, enseguida marcó un límite y dejó en claro cuál es el único aspecto del conflicto que realmente lo involucra: “A mí solo me involucra con lo que tiene que ver con los niños”.

Ante la insistencia del cronista Rodrigo Bar sobre la posibilidad de que los chicos quedaran involucrados en las distintas disputas mediáticas, el chileno hizo un fuerte llamado de atención: “Creo que no nos corresponde a nadie seguir involucrando a menores, así que dejemos esto hasta acá”, expresó, visiblemente decidido a no profundizar sobre el tema.

Foto: Captura (América)

Luego, cuando le preguntaron si como padre le preocupaba que los menores quedaran envueltos en este tipo de conflictos, Vicuña volvió a mostrarse incómodo con la situación y evitó ampliar sus declaraciones: “Por supuesto”, llegó a decir, antes de dar por finalizada la nota.