Yanina Latorre volvió a meterse de lleno en el escándalo que tiene como protagonistas a Eugenia “la China” Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi. Esta vez, la conductora opinó sobre el comunicado que publicó la actriz después de que comenzaran a circular versiones que la relacionaban sentimentalmente con otros futbolistas.

Todo comenzó cuando trascendieron supuestos nombres de jugadores con los que la China habría tenido encuentros durante un viaje a París. En ese contexto, la actriz publicó un contundente descargo contra los medios y los periodistas argentinos, a quienes acusó de recibir directivas para perjudicarla.

Sin embargo, Yanina no se quedó callada y cuestionó sus declaraciones: “Yo tengo entendido que Mauro le pagó el pasaje de avión y le pagó el hotel a la China, porque me acuerdo que en ese momento yo lo mostré porque me lo había dado Wanda. La China había ido por otro amante, y temrinó encontrándose con Icardo”, aseguró en la época donde comenzó el WandaGate.

Yanina Latorre y Pía Shaw en El Observador. Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

Y agregó: “Yo tengo entendido que el pasaje lo pagó Mauro, me acuerdo patente, y el hotel era donde concentraba el PSG. Igual ellos una noche estuvieron juntos y pasaron cosas aunque no tuvieron relacion íntimas”.

”Después circuló que la China estuvo con otro jugador. Y hoy se barajaron nombres en todos lados y ahora hizo un comunicado la China. Esto debe haber puesto loquito a Icardi", siguió.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

“¡Esto lo escribió Icardi! Te estoy defendiendo encima, China. Acá no hay sobres de nada, chicos. El sobre existe en la política para defender gente grosa. El sobre es para defender corrupción. Pero no es para defender ni a Wanda, ni a vos, ni a nadie”, cerró, después de que Eugenia dijera en su escrito “la mayoría de los medios son una mafia. Si no estás con ellos, no obedeces, o no pasás sobres, te ensucian”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

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PAMPITO REVELÓ CÓMO SERÍA EL FUTURO LABORAL DE YANINA LATORRE Y SORPRENDIÓ CON EL NOMBRE DE SU NUEVO PROGRAMA

El futuro laboral de Yanina Latorre empieza a tomar forma y Pampito sorprendió con información sobre el próximo paso de la conductora en televisión. En vivo en Puro Show, el conductor reveló que ya se habría registrado una marca que estaría vinculada al nuevo programa que tendría la presentadora en América.

“Aparentemente, Eduardo Vila habría registrado un nombre, una marca: ‘el show de Yanina’”, comenzó diciendo. Pero eso no fue todo. El conductor también reveló cuáles serían las siglas que acompañarían al ciclo: “Registró ‘El Show de Yanina y registró SDY, que son las siglas como SQP (Sálvense que Pueda, actual ciclo que encabeza Yanina)”.

“Esto ya está registrado, no digo que este sea el nombre definitivo para el programa de Yanina en América. Pero sí, ya están adelantándose y ya habrían hecho este registro de la marca y las siglas”, siguió.

Foto: Captura (eltrece)

Y cerró: “Con las fotos que subió la semana pasada Yanina con el CEO de América, con cómo viene expresándose ella públicamente, más lo que cuenta acá Angie Balbiani, que a ella le confirman que Yanina se quedaría en América, para mí ya es un hecho. No sé si está firmado”.