En medio de la escandalosa pelea de la China Suárez con Wanda Nara, Emilia Attias aclaró cómo fue su encuentro con su excompañera de Casi Ángeles el mes pasado.

Emilia Attias habló de la China Suárez (captura de Instagram)

Destacó que es una persona a la que quiere mucho, aunque dejó en claro que no está de acuerdo con todas sus acciones, en alusión al WandaGate.

En un móvil con Moria Casán para La Mañana con Moria, Emilia definió cuál es su vínculo actual con la China Suárez y aclaró una versión que había circulado sobre ellas.

Emilia Attias habló de la China Suárez (captura de eltrece)

QUÉ DIJO EMILIA ATTÍAS DE LA CHINA SUÁREZ

Moria Casán: -Has festejado el divorcio con Eugenia Suárez, que son amigas. ¿Cómo fue eso? Tu amiga está con perimetrales y con algunos problemitas que, seguramente, los va a solucionar...

Emilia Attias: -No fui a festejar ningún divorcio, ¿qué salió eso? No, no. Me la crucé ocasionalmente. Con Euge nos queremos de toda la vida, fuimos compañeras en Casi Ángeles y ese programa nos hermanó con todos. Somos medio familia, por más que no nos veamos todo el tiempo.

A Euge la adoro, pero hace mucho que no la veo, que no charlo con ella, que no voy a comer. Dijimos: “Tenemos que ir a comer”. Nos cruzamos de casualidad en un lugar y nos pegamos un abrazote. Hace más de 10 años que no nos sentamos en una mesa a comer. Tiene una vida muy complicada, pero la bancamos.

Moria: -¿La bancás con todo esto?

Emilia: -No la banco en el sentido de que... A ver, hace años que no tengo una conversación con ella de sentarme. Hay amigas a las que les digo: “Te amo, pero te equivocaste. No te creas que no sé”.

Es mucho todo lo que les pasa a ellas. Hay vínculos que superan esas cosas. La conozco desde los 14 años, la vi crecer. A mí nunca me hizo nada malo. Tengo mil anécdotas con ella, de su parte más hermosa, ¿por qué le voy a negar una cena? La quiero mucho.