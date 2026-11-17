Marcelo Polino y Nacha Guevara en el espectáculo de Flavio Mendoza (Fotos: Movilpress).

Flavio Mendoza presentó 7 Auras, su nuevo espectáculo, en un evento especial que convocó a numerosas figuras del ambiente artístico. Una vez más, el reconocido artista trabaja junto a Ariel Diwan en la producción de esta propuesta, con la que renueva su apuesta por el entretenimiento y los grandes despliegues sobre el escenario.

Entre los invitados que dijeron presente estuvieron Marcelo Polino, Nacha Guevara y Héctor Maugeri, quienes acompañaron al artista en este importante lanzamiento. También participaron referentes del mundo de la moda y el espectáculo, como Héctor Vidal Rivas, Fabián Paz y Gustavo Pucheta, entre otras personalidades.

Flavio Mendoza en la prensetación de su nuevo show (Foto: Movilpress).

La presentación de 7 Auras se convirtió así en una cita destacada de la agenda porteña, con una importante convocatoria de famosos que se acercaron para acompañar a Flavio Mendoza en el estreno de esta nueva etapa artística. Las figuras invitadas también fueron protagonistas de la noche con sus looks y elecciones de estilo.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTENO DE FLAVIO MENDOZA

Flavio Mendoza en la prensetación de su nuevo show (Foto: Movilpress).

Marcelo Polino y Nacha Guevara en la prensetación del nuevo show de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Héctor Maugeri en la prensetación del nuevo show de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Fabián Paz y Gustavo Pucheta en la prensetación del nuevo show de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Héctor Vidal Rivas en la prensetación del nuevo show de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Marcelo Polino en la prensetación del nuevo show de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Ariel Diwan y Flavio Mendoza prensetaron nuevo show juntos (Foto: Movilpress).

Facundo Mazzei en la prensetación del nuevo show junto a Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

Flavio Mendoza en la prensetación de su nuevo show (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.