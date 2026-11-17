Flavio Mendoza presentó 7 Auras, su nuevo espectáculo, en un evento especial que convocó a numerosas figuras del ambiente artístico. Una vez más, el reconocido artista trabaja junto a Ariel Diwan en la producción de esta propuesta, con la que renueva su apuesta por el entretenimiento y los grandes despliegues sobre el escenario.
Entre los invitados que dijeron presente estuvieron Marcelo Polino, Nacha Guevara y Héctor Maugeri, quienes acompañaron al artista en este importante lanzamiento. También participaron referentes del mundo de la moda y el espectáculo, como Héctor Vidal Rivas, Fabián Paz y Gustavo Pucheta, entre otras personalidades.
La presentación de 7 Auras se convirtió así en una cita destacada de la agenda porteña, con una importante convocatoria de famosos que se acercaron para acompañar a Flavio Mendoza en el estreno de esta nueva etapa artística. Las figuras invitadas también fueron protagonistas de la noche con sus looks y elecciones de estilo.
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LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTENO DE FLAVIO MENDOZA
Fotos: Movilpress.