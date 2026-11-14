Cuando parecía que la historia de amor había llegado nuevamente a su fin, Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa sorprendieron con una postal que confirma la reconciliación. Este sábado 14 de noviembre, la modelo y el polista fueron vistos juntos en el marco de los festejos por el 150° aniversario del Hipódromo de Palermo y dejaron en claro que le dieron una nueva oportunidad al amor.

Lejos de mostrarse distanciados o de evitar las miradas, Carolina y su novio compartieron un palco y se mostraron muy cerca. Incluso, estuvieron abrazados, en una actitud de complicidad que no pasó inadvertida.

La aparición pública llegó en medio de un escenario sentimental que había generado muchísimo revuelo. El pasado 4 de noviembre, Yanina Latorre había contado en Sálvese quien pueda que Pampita y Martín estarían separados desde hacía aproximadamente 15 días y que, esta vez, habría sido el polista quien tomó la decisión de ponerle punto final al noviazgo.

Foto: RS Fotos

Según la información que trascendió, los motivos de la ruptura habrían sido los mismos que habían provocado las crisis anteriores: la distancia, las agendas laborales y las diferencias en las expectativas sobre el futuro de la relación. Incluso, la conductora aseguró que Pampita estaría muy triste y que todavía tendría intenciones de recomponer el vínculo.

Ahora, las imágenes de este sábado parecen contar otra historia. Abrazados y compartiendo un momento juntos en uno de los eventos más importantes del calendario social porteño, Pampita y Martín Pepa volvieron a mostrarse como pareja.

¡Que viva el amor!

Foto: RS Fotos

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PAMPITA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LOS RUMORES DE SEPARACIÓN DE MARTÍN PEPA Y FUE CONTUNDENTE: “NO QUIERO QUE...”

Después de que trascendieran versiones sobre su separación de Martín Pepa, Carolina “Pampita” Ardohain rompió el silencio y habló por primera vez del tema ante las cámaras de LAM. Fiel a su estilo, la modelo respondió las preguntas sobre su situación sentimental, pero dejó en claro que esta vez no está dispuesta a convertir su vida privada en tema de debate televisivo.

Todo ocurrió cuando Pepe Ochoa le preguntó cómo estaba su corazón y se era verdad las versiones sobre el final de su noviazgo. “Estoy bien, muy bien”, respondió la modelo. Y marcó su postura: “La verdad no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en los programas de televisión, pero yo estoy muy bien, así que gracias por preguntar”.

“La verdad es que quiero cuidar ciertas cosas, ámbitos, y yo estoy expuesta, pero a veces la otra persona no tiene por qué estar expuesta y no le gusta. Y quiero cuidar eso”, explicó.

Foto: Captura (América)

Y profundizó sobre la importancia de respetar los límites de quien comparte una relación con una figura pública: “Hay que cuidar al otro y lo que siente también el otro. Hay que respetarlo y hay que cuidarlo”.

“Estoy en mi derecho de decir: ‘Bueno, esta puerta yo no quiero abrirla y no quiero que los medios opinen, ni hablen, ni mientan. Así que prefiero mantenerlo en privado’”, añadió.

Pampita: “La verdad no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en los programas de televisión, pero yo estoy muy bien, así que gracias por preguntar”.

Cuando le consultaron si alguien había mentido puntualmente durante los últimos días, volvió a insistir: “No, no, digo en general. No quiero que digan cosas, no quiero. Así que me voy a mantener así. Espero que todos lo sepan respetar”.

Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

Además, ante la posibilidad de que más adelante decida hablar públicamente sobre la situación, dejó abierta una puerta, aunque aclaró que todavía no es el momento: “Si en algún momento lo tengo que decir, lo voy a decir, obviamente”, aseguró.

Y cerró, en referencia a la reciente repercusión de las versiones: “Pero no es el momento ahora para decir nada. Así que espero que no se metan y nos dejen tranquilos”.