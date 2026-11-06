La separación de Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa sigue generando repercusiones y ahora Yanina Latorre sumó información explosiva sobre el detrás de escena de la ruptura. En Sálvese Quien Pueda, la conductora reveló cuál habría sido el verdadero motivo del enojo de la modelo.

“Pampita está enojadísima con su entorno, con sus amigas. Quiere saber cómo puede ser que Yanina Latorre siempre se entere que me separo. ¿Quién se lo cuenta?”, aseguró Yanina, al describir la reacción de la modelo.

Según explicó, Pampita habría mantenido conversaciones individuales con varias de sus amigas para intentar descubrir de dónde salió la información. Sin embargo, la situación generó un efecto inesperado: “Estuvo hablando por separado con varias y las chicas. Varias, le dijeron: ‘A mí no me cuentes más tu vida’. Porque claro, quieren saber. Todas tienen miedo”.

Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

Uno de los datos más llamativos que aportó la Yanina fue que la información no habría llegado desde el entorno de Pampita, sino del círculo cercano al polista: “Me vino del lado de él. Ella no se lo imagina eso”, reveló Yanina, y aclaró que la persona que le acercó el dato está vinculada al mundo del polo.

En ese sentido, también explicó por qué decidió no consultar directamente a las amigas de la modelo: “No hablé porque sabía que si les preguntaba me iban a decir que no las conozco”.

Además, la conductora hizo una aclaración sobre cómo se produjo la filtración: “Yo no ando todos los días investigando si Pampita está de novia o no. A mí me llamaron por teléfono y me dijeron ‘tengo un chisme’”.

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

“Para ella es una crisis. No lo quiere decir. No lo quiere decir públicamente, ni en la televisión, ni contar, ni confirmar. Porque es confirmar una separación que cree que lo pueden revertir”, explicó.

Finalmente, Yanina se refirió al estado de ánimo que habría mostrado la modelo en sus últimas apariciones públicas: “Se la veía caiducha, pero es muy profesional y va a trabajar. Ella está muy enamorada. Yo creo que él también, pero hay una desinteligencia”.

Yanina Latorre: “Pampita está enojadísima con su entorno, con sus amigas. Quiere saber cómo puede ser que Yanina Latorre siempre se entere que me separo”.

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PAMPITA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LOS RUMORES DE SEPARACIÓN DE MARTÍN PEPA Y FUE CONTUNDENTE: “NO QUIERO QUE...”

Después de que trascendieran versiones sobre su separación de Martín Pepa, Carolina “Pampita” Ardohain rompió el silencio y habló por primera vez del tema ante las cámaras de LAM. Fiel a su estilo, la modelo respondió las preguntas sobre su situación sentimental, pero dejó en claro que esta vez no está dispuesta a convertir su vida privada en tema de debate televisivo.

Todo ocurrió cuando Pepe Ochoa le preguntó cómo estaba su corazón y se era verdad las versiones sobre el final de su noviazgo. “Estoy bien, muy bien”, respondió la modelo. Y marcó su postura: “La verdad no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en los programas de televisión, pero yo estoy muy bien, así que gracias por preguntar”.

“La verdad es que quiero cuidar ciertas cosas, ámbitos, y yo estoy expuesta, pero a veces la otra persona no tiene por qué estar expuesta y no le gusta. Y quiero cuidar eso”, explicó.

Foto: Captura (América)

Y profundizó sobre la importancia de respetar los límites de quien comparte una relación con una figura pública: “Hay que cuidar al otro y lo que siente también el otro. Hay que respetarlo y hay que cuidarlo”.

“Estoy en mi derecho de decir: ‘Bueno, esta puerta yo no quiero abrirla y no quiero que los medios opinen, ni hablen, ni mientan. Así que prefiero mantenerlo en privado’”, añadió.

Cuando le consultaron si alguien había mentido puntualmente durante los últimos días, volvió a insistir: “No, no, digo en general. No quiero que digan cosas, no quiero. Así que me voy a mantener así. Espero que todos lo sepan respetar”.

Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

Además, ante la posibilidad de que más adelante decida hablar públicamente sobre la situación, dejó abierta una puerta, aunque aclaró que todavía no es el momento: “Si en algún momento lo tengo que decir, lo voy a decir, obviamente”, aseguró.

Pampita: “La verdad no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en los programas de televisión, pero yo estoy muy bien, así que gracias por preguntar”.

Y cerró, en referencia a la reciente repercusión de las versiones: “Pero no es el momento ahora para decir nada. Así que espero que no se metan y nos dejen tranquilos”.