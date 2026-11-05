Después de conocerse su separación de Martín Pepa, Carolina “Pampita” Ardohain volvió a mostrarse activa en las redes sociales y eligió compartir una postal de su intimidad familiar. La modelo publicó un tierno video junto a Anita, su hija menor, fruto de su relación con Roberto García Moritán, y dejó ver cómo disfruta de los pequeños momentos junto a la niña.

En las imágenes, se puede ver a Anita andando en triciclo por la calle, mientras disfruta de una tarde al aire libre junto a su mamá. Entre paseos, juegos y diversión, ambas protagonizaron una escena de complicidad que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La publicación tuvo un detalle que no pasó inadvertido: se trató de la primera publicación de Pampita en sus redes después de que trascendiera su ruptura con Martín Pepa.

(Foto: Instagram @pampitaoficial)

Aunque su situación sentimental quedó en el centro de la atención mediática tras conocerse el final de su romance con el polista, Pampita evitó hacer referencias a la separación y prefirió compartir un momento cotidiano con Anita.

De esta manera, la conductora volvió a aparecer públicamente con una publicación que mostró su faceta más familiar y cariñosa, sin entrar en detalles sobre su presente amoroso.

Ana y Pampita.

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PAMPITA SE SEPARÓ DE MARTÍN PEPA

Pampita y Martín Pepa estarían separados y la noticia fue revelada por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda. Según contó la presentadora, la pareja llevaría alrededor de 15 días distanciada y la ruptura tendría que ver con los mismos problemas que habrían atravesado en otras oportunidades.

“¿Quién está separada? La señora Pampita. Carolina, no te enojes. Hace 15 días que está separada”, lanzó Yanina, fiel a su estilo, al dar la información en el programa.

De acuerdo con su relato, Martín Pepa había regresado a la Argentina hacía aproximadamente un mes, después de terminar su temporada de polo en el exterior. Sin embargo, el reencuentro no habría tenido el final esperado para la modelo: “Él la habría dejado por la misma situación de las últimas”, explicó.

Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

Según la información que recibió la conductora, la distancia, la intensidad de ella y las diferencias habrían vuelto a jugar en contra de la pareja. Además, aseguró que Carolina estaría atravesando un momento de angustia y que, por ahora, no tendría intenciones de que la noticia de la separación tome estado público: “Me dicen que Pampita está triste, que Pampita no quiere que todavía se sepa”, contó.

En ese sentido, agregó que la modelo todavía tendría esperanzas de recomponer el vínculo porque, desde su perspectiva, el amor no se habría terminado.

Para reforzar la información, Yanina aseguró que consultó a personas cercanas a ambos y que recibió versiones coincidentes: “Hablé con mucha gente, ha llegado de los dos. De los dos lados y todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados Martín Pepa y Pampita por lo mismo de siempre”, sostuvo. Y cerró: “Distancias, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa”.