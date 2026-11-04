Pampita y Martín Pepa estarían separados y la noticia fue revelada por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda. Según contó la presentadora, la pareja llevaría alrededor de 15 días distanciada y la ruptura tendría que ver con los mismos problemas que habrían atravesado en otras oportunidades.

“¿Quién está separada? La señora Pampita. Carolina, no te enojes. Hace 15 días que está separada”, lanzó Yanina, fiel a su estilo, al dar la información en el programa.

De acuerdo con su relato, Martín Pepa había regresado a la Argentina hacía aproximadamente un mes, después de terminar su temporada de polo en el exterior. Sin embargo, el reencuentro no habría tenido el final esperado para la modelo: “Él la habría dejado por la misma situación de las últimas”, explicó.

Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

Según la información que recibió la conductora, la distancia, la intensidad de ella y las diferencias habrían vuelto a jugar en contra de la pareja. Además, aseguró que Carolina estaría atravesando un momento de angustia y que, por ahora, no tendría intenciones de que la noticia de la separación tome estado público: “Me dicen que Pampita está triste, que Pampita no quiere que todavía se sepa”, contó.

En ese sentido, agregó que la modelo todavía tendría esperanzas de recomponer el vínculo porque, desde su perspectiva, el amor no se habría terminado.

Para reforzar la información, Yanina aseguró que consultó a personas cercanas a ambos y que recibió versiones coincidentes: “Hablé con mucha gente, ha llegado de los dos. De los dos lados y todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados Martín Pepa y Pampita por lo mismo de siempre”, sostuvo. Y cerró: “Distancias, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa”.

Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

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PAMPITA Y MARTÍN PEPA, A LOS BESOS EN EL MUNDIAL 2026: LAS IMÁGENES QUE CONFIRMAN QUE ATRAVIESAN SU MEJOR MOMENTO

Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa volvieron a convertirse en noticia, pero esta vez por una tierna demostración de amor que quedó registrada en pleno Mundial 2026.

La modelo y el empresario fueron captados intercambiando apasionados besos mientras disfrutaban de la previa de uno de los partidos de la Selección Argentina en Estados Unidos. Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales, fueron compartidas por la cuenta oficial de X (antes Twitter) de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

En las capturas, obtenidas de un video grabado por otros hinchas presentes en el lugar, se puede ver a Pampita y Martín muy compinches, abrazados y completamente ajenos a las miradas de quienes los rodeaban. Ambos dijeron presente para acompañar a la Scaloneta en una jornada cargada de emoción mundialista.

Foto: Captura de video de X (@elejercitodelam)

Lejos de esconderse, la pareja se mostró relajada y enamorada en medio del clima festivo que se vive en el país norteamericano. Los besos y gestos de cariño no pasaron inadvertidos y rápidamente despertaron la atención de los fanáticos.

Las imágenes llegan en un momento de plena felicidad para la conductora, que disfruta de su relación con Martín Pepa mientras combina viajes, trabajo y compromisos personales. Esta vez, el escenario elegido para sellar su amor fue nada menos que la máxima cita del fútbol mundial.

Foto: Captura de video de X (@elejercitodelam)

Con estas postales románticas, Pampita y Martín Pepa dejaron en claro que su historia sigue avanzando a paso firme y que el amor atraviesa uno de sus momentos más sólidos.