Carolina “Pampita” Ardohain no estaría atravesando su mejor momento sentimental. Después de que Yanina Latorre revelara que la modelo estaría separada de Martín Pepa en Sálvese Quien Pueda, también dio detalles sobre cómo se encontraría emocionalmente la modelo frente a esta nueva crisis amorosa.

Según contó la conductora, la ruptura se habría producido hace aproximadamente 15 días y habría sido el empresario quien tomó la decisión de ponerle un punto final al vínculo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la información sobre el estado de ánimo de la modelo: “Me dicen que Pampita está triste, que no quiere que todavía se sepa”, contó Yanina, al revelar que la separación sería un tema delicado para la conductora.

En su relato, Latorre dio a entender que Carolina todavía tendría intenciones de recuperar la relación y que no sentiría que la historia de amor esté definitivamente terminada.

Foto: Captura de Instagram Stories (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

De acuerdo con la información que recibió la conductora, la separación estaría relacionada con los mismos problemas que habrían complicado anteriormente a la pareja: la distancia, las intensidades y las agendas laborales.

Yanina Latorre: “Me dicen que Pampita está triste, que no quiere que todavía se sepa”.

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PAMPITA SE SEPARÓ DE MARTÍN PEPA

Pampita y Martín Pepa estarían separados y la noticia fue revelada por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda. Según contó la presentadora, la pareja llevaría alrededor de 15 días distanciada y la ruptura tendría que ver con los mismos problemas que habrían atravesado en otras oportunidades.

“¿Quién está separada? La señora Pampita. Carolina, no te enojes. Hace 15 días que está separada”, lanzó Yanina, fiel a su estilo, al dar la información en el programa.

De acuerdo con su relato, Martín Pepa había regresado a la Argentina hacía aproximadamente un mes, después de terminar su temporada de polo en el exterior. Sin embargo, el reencuentro no habría tenido el final esperado para la modelo: “Él la habría dejado por la misma situación de las últimas”, explicó.

Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

Según la información que recibió la conductora, la distancia, la intensidad de ella y las diferencias habrían vuelto a jugar en contra de la pareja. Además, aseguró que Carolina estaría atravesando un momento de angustia y que, por ahora, no tendría intenciones de que la noticia de la separación tome estado público: “Me dicen que Pampita está triste, que Pampita no quiere que todavía se sepa”, contó.

En ese sentido, agregó que la modelo todavía tendría esperanzas de recomponer el vínculo porque, desde su perspectiva, el amor no se habría terminado.

Para reforzar la información, Yanina aseguró que consultó a personas cercanas a ambos y que recibió versiones coincidentes: “Hablé con mucha gente, ha llegado de los dos. De los dos lados y todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados Martín Pepa y Pampita por lo mismo de siempre”, sostuvo. Y cerró: “Distancias, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa”.