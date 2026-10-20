En una noche que combinó glamour, solidaridad y looks de gala, Make-A-Wish Argentina celebró una nueva edición de su tradicional cena benéfica, bautizada “Hallowish”, con la presencia de destacadas figuras del espectáculo, la moda, el periodismo y el ámbito empresarial.

Carolina “Pampita” Ardohain, Guillermina Valdés y Flor de la V fueron algunas de las famosas que dijeron presente en el evento, que se realizó en vísperas de Halloween y tuvo una elegante ambientación en tonos dorados y negros.

La velada reunió a personalidades que acompañaron la iniciativa de la fundación, presidida por Mónica Parisier, que trabaja para cumplir los deseos de niños y adolescentes que atraviesan enfermedades graves que amenazan sus vidas.

Pampita, Guillermina Valdés y Flor de la V: los looks de los famosos en

La gala convocó a numerosas figuras que se sumaron a la propuesta solidaria y posaron para las cámaras durante una noche especial.

Entre las invitadas se destacaron Pampita, Guillermina Valdés y Flor de la V, quienes formaron parte de la lista de celebridades que acompañaron la cena anual de la organización.

También estuvieron presentes Nequi Galotti, Teresa Calandra, Barbie Simons, Nai Awada, Claudia Stad, Mica Kim, Guchi Zappa, Vicky Álvarez y Pía Iezzi, entre otras personalidades.

El encuentro contó además con la participación de reconocidas figuras de distintos ámbitos, como la bailarina Paloma Herrera, el diseñador Gino Bogani, el actor Franco Masini y el chef Donato de Santis.

En el ámbito periodístico y político, asistieron Cristina Pérez y su marido, el diputado nacional Luis Petri. También participaron Luis Novaresio y su pareja, Braulio Bauab.

Flor de la Ve. Foto: Movilpress

Luis Novaresio. Foto: Movilpress

Barbi Simmons. Foto: Movilpress

Cristina Pérez y Luis Petri. Foto: Movilpress.

Donato de Santis. Foto: Movilpress

Pampita. Foto: Movilpress

Pampita. Foto: Movilpress