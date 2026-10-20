Lío Ferro y Amira Chediak se separaron. Después de compartir una historia de amor que siguieron miles de usuarios en las redes sociales, la influencer decidió romper el silencio y confirmó que su relación con el creador de contenido llegó a su fin.

La noticia se conoció a través de una serie de historias de Instagram que posteriormente fueron compartidas por la cuenta Gossipeame, donde se mostró cómo Amira respondió a las consultas de sus seguidores sobre su situación sentimental.

Todo comenzó cuando un usuario le preguntó directamente: “¿Se separaron con Lío?”. Lejos de esquivar la consulta o alimentar las especulaciones, Chediak respondió con un contundente “Sí”, confirmando así la ruptura.

EL EMOTIVO COMUNICADO DE AMIRA CHEDIAK TRAS SU SEPARACIÓN DE LÍO FERRO

Minutos después, Amira Chediak publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que explicó cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida y agradeció el acompañamiento que recibió durante su relación.

“Gracias por habernos acompañado y por todo el amor que nos dieron durante este camino. Hoy nos toca tomar caminos separados, pero siempre voy a agradecer lo que vivimos y la familia que formamos”, expresó la influencer.

Se separaron Lío Ferro y Amira Chediak: el comunicado que sorprendió a sus seguidores. Crédito: Instagram

En el mismo comunicado, la expareja de Lío Ferro hizo un pedido especial a sus seguidores, especialmente por el bienestar de sus hijos.

“Les pido de corazón respeto y cariño en este momento, especialmente por nuestros hijos”, escribió junto a un emoji de corazón rojo.

QUÉ SE SABE DE LA SEPARACIÓN DE LÍO FERRO Y AMIRA CHEDIAK

La confirmación de la ruptura generó repercusión entre quienes seguían la historia de amor de Lío Ferro y Amira Chediak, una pareja que había compartido distintos momentos de su vida familiar en las redes sociales.

Por ahora, Amira fue quien hizo pública la separación, mientras que en las publicaciones difundidas no aparecen declaraciones de Ferro sobre el final de la relación.

Lionel Ferro y Amira Chediak con sus hijos Roma y Donato. Foto: Movilpress.

Aunque no trascendieron detalles sobre las razones de la ruptura, el mensaje de Chediak dejó en claro que su prioridad es preservar la intimidad familiar y proteger a sus hijos durante esta nueva etapa.