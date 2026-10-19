Marc Singer, el emblemático actor que supo conquistar a millones de espectadores alrededor del globo al ponerse en la piel de Mike Donovan en V, Invasión Extraterrestre, atraviesa un delicado momento de salud.

Según trascendió en las últimas horas, el artista de 78 años debió ser ingresado de urgencia a un centro médico durante el fin de semana tras sufrir una severa descompensación.

Marc Singer (Foto: Instagram @therealmarcsinger)

Aunque hasta el momento la familia y su entorno más cercano prefirieron no dar a conocer un parte médico con el diagnóstico exacto, en las últimas semanas se lo había visto desmejorado en algunas imágenes captadas por la prensa en la vía pública.

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Nacido en Vancouver y criado en Estados Unidos, Marc Singer conoció el éxito mundial a comienzos de la década del 80. Tras dar sus primeros pasos en producciones de bajo presupuesto como Invasión Junk (The Beast Master, 1982) y participaciones menores en televisión, la gran oportunidad le llegó de la mano de un megaéxito de ciencia ficción que paralizó la pantalla chica entre 1983 y 1985.

Marc Singer con Tanya Roberts (Foto: Instagram @therealmarcsinger)

En V, Invasión Extraterrestre, Singer encarnaba al intrépido periodista Mike Donovan, que lideraba la resistencia humana frente a los “Visitantes”, aquellos supuestos amigos de otro mundo que resultaron ser alienígenas que ocultaban su verdadera naturaleza bajo apariencia humana: lagartos gigantes con apetito por los humanos comandados por la temible villana Diana y John.

La superproducción, que originalmente nació como una miniserie con un presupuesto millonario para la época, terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural que marcó a toda una generación de televidentes.

Marc Singer con Faye Grant y Jane Badler en V, Invasión Extraterrestre (Foto: Instagram @therealmarcsinger)

Hoy, fans y colegas de todo el mundo aguardan con expectativa las novedades sobre la evolución de Singer, enviando mensajes de apoyo en las redes para el entrañable héroe de la pantalla chica.

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