Mauro Icardi sorprendió a sus seguidores con un saludo romántico para la China Suárez por el Día de la Madre. El futbolista compartió una serie de fotos junto a su pareja, pero una imagen de ambos en la cama y el mensaje que le dedicó a la actriz despertaron críticas y comentarios irónicos en las redes sociales.

“Feliz día a esta mamá tan hermosa, buena y amorosa. Te amo”, escribió Icardi en su publicación de Instagram, acompañada por una foto en la que se los ve juntos, sonrientes y recostados en la cama. El posteo no pasó inadvertido y rápidamente generó repercusiones entre los usuarios.

Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @mauro_icardi)

Uno de los detalles que llamó la atención fue la elección de la imagen para homenajear a la actriz en una fecha dedicada a la maternidad. En lugar de compartir una fotografía de la China con sus hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, el delantero optó por una postal íntima de la pareja.

La China Suárez (Foto: Instagram @mauro_icardi)

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LAS CRÍTICAS QUE RECIBIÓ MAURO ICARDI POR SU SALUDO A LA CHINA SUÁREZ

La publicación dividió opiniones y varios usuarios cuestionaron el tono del saludo y la foto elegida. Entre los comentarios que circularon se leyeron frases como “Un desubicado, es el Día de las Madres y en la cama este vulgar”, “Son tan patéticos y ridículos” y “De mal gusto”.

Las reacciones al posteo de Icardi sobre el Día de la Madre (Foto: X.com / @fedeflowersok) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Otros internautas también ironizaron sobre la imagen que eligió el futbolista para acompañar su dedicatoria. “Las fotos que elige jajaja” y “Qué ordinario” fueron algunas de las reacciones que se sumaron a la discusión.

Por su parte, la China Suárez no respondió públicamente a las críticas. La actriz agradeció el gesto de su pareja y compartió la publicación en sus historias de Instagram, sin agregar comentarios. Así, el saludo romántico de Icardi terminó convirtiéndose en uno de los posteos más comentados de la jornada en las redes sociales.

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