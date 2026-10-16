Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a mostrarse muy enamorados en las redes sociales. Desde Miami, donde se encuentran en medio de las repercusiones por su inesperado viaje, el futbolista compartió una serie de fotos junto a la actriz y le dedicó una canción con una letra cargada de romanticismo.

A través de sus historias de Instagram, Icardi publicó varias imágenes de la China posando en un sillón de terciopelo azul. Para la ocasión, la actriz lució un pantalón y una musculosa negra, con el cabello suelto. Junto a las postales, el delantero escribió una breve pero contundente frase: “Mi cita”, acompañada por un emoji de un corazón en llamas.

Pero ese no fue el único gesto romántico que tuvo el futbolista. También compartió varias selfies junto a su pareja, en las que ambos se mostraron sonrientes y cómplices, y eligió musicalizar las imágenes con Te regalo, la canción de Rels B y J Abecia.

Foto: @mauroicardi

La canción que Mauro Icardi le dedicó a la China Suárez

El fragmento que seleccionó el futbolista corresponde al comienzo del tema y contiene una declaración de amor en la que se destacan el compromiso, el tiempo compartido y la importancia de la relación.

“Te regalo mis ojos si un día no puedes ver más allá del sol. Te regalo mi tiempo y sé que de todas no hay mejor inversión. Tú llegaste a mi vida y sacaste dentro ‘e mí mi mejor versión. No tengo miedo de decir al mundo que te quiero”, dice la letra que acompañó las selfies de la pareja.

Con esta publicación, Icardi volvió a expresar públicamente sus sentimientos hacia la actriz y a compartir detalles de su intimidad con sus seguidores, en un momento en el que cada movimiento de ambos genera repercusiones.

Foto: @mauroicardi Por: Estefania Lisi

El viaje de Mauro Icardi y la China Suárez a Miami

La escapada de la pareja a Miami se produjo pocos días después de que se conociera la sentencia de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi. Según trascendió, el futbolista habría recibido un llamado inesperado de una persona importante del mundo del fútbol que motivó su viaje de manera imprevista.

La rapidez con la que se habrían desarrollado los acontecimientos también generó repercusiones en torno a la organización del cuidado de sus hijas. En ese contexto, trascendió que Icardi habría tenido que avisar de inmediato a sus abogadas y dejar a las niñas al cuidado de un tercero. Posteriormente, Wanda Nara fue a buscar a la menor de sus hijas con la policía, en el marco de la medida perimetral vigente.

Mientras tanto, la China Suárez también quedó en el centro de la atención durante su estadía en Miami. La actriz fue filmada mientras realizaba compras y recibió cuestionamientos en las redes sociales por aprovechar ofertas, ante los que respondió con ironía.

Además, se conoció una imagen de Icardi reunido con el productor Rodolfo “Rodo” Lamboglia. Según reveló la periodista Naiara Vecchio, el futbolista le habría propuesto asociarse para producir una película protagonizada por la China Suárez.

Así, entre gestos románticos, proyectos que trascendieron públicamente y las repercusiones de su viaje, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a captar la atención con las postales que compartieron desde Miami.