Los avatares de la vida amorosa de Wanda Nara hace dos décadas que acaparan la atención de los chismosos, y ahora que está en pareja con el controvertido Martín Migueles blanqueó por qué siempre termina eligiendo “piratas”.

Todo fue a cuento de una chicana de Edith Hermida: “Maxi López era medio... ya lo ves ahora cómo es. Medio piratongo”.

“Sí que me di cuenta, por eso lo dejé. Era piratongo. Pero bueno, me di cuenta tarde, pero vos que eras periodista me hubieras llamado y me decías antes”, reconoció Wanda.

Maxi López con su mujer, la modelo sueca Daniela Christiansson, y sus dos hijas. Por: Revista Hola

Comentario Nara que emitió sin calcular cómo le caería su afirmación a Daniela Christiansson, la mamá de las dos nenas de López.

Por qué a Wanda le gustan los piratas

Ahí, Edith concluyó: “Te gustan los piratongos igual a vos“.

Foto: Instagram (@lgante_keloke)

“Sí, un poco me gustan. ¿Te gustan los aburridos a vos? ¿A quién le gustan? Me gustan los piratongos", reconoció.

Ahí Wanda blanquó: “No me gusta que me pirateen a mí. Porque después me convierto yo en pirata. Ahí después me critican...”.

Wanda Nara y Martín Migueles en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

De paso, Wanda Nara cuando sale con piratas se asegura ser noticia constante por celos de exparejas, rumores de infidelidad, o hasta salir mencionada en causas judiciales ajenas...