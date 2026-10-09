Wanda Nara y Agustín Bernasconi celebraron el estreno de su primera película juntos, “¿Querés ser mi hijo?”, y compartieron cómo fue para ambos dar el salto al cine.

En diálogo con el programa Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine), los protagonistas de la comedia romántica contaron cómo vivieron el rodaje, la preparación de sus personajes y la repercusión que generó su dupla en la pantalla grande.

Bernasconi destacó que la experiencia fue “muy linda y desafiante”, ya que se trató de su debut en el cine. “La primera vez en el cine con todo lo que significa eso y contando esta historia, creo que dimos lo mejor de nosotros, así que estamos contentos”, aseguró el actor.

Por su parte, Wanda Nara reconoció que al principio se lanzó al proyecto “un poco inconsciente”, pero que rápidamente se comprometió con la preparación.

“Arranqué con los ensayos, a estudiar, a leer el libro, a meterme en este mundo que es el cine, que es tan diferente a lo que vengo haciendo”, explicó.

Agustín Bernasconi y Wanda Nara hablaron del estreno de su película (Foto: captura de Ciudad Magazine)

Además, remarcó el trabajo junto al director Pablo Ini y el desafío de interpretar a Lucía, un personaje que la obligó a cambiar su voz y su manera de moverse: “Es un personaje muy ambicioso, pasa por un montón de situaciones y matices espectaculares, pero que llevaron mucho trabajo y preparación”.

LA QUÍMICA ENTRE WANDA Y AGUSTÍN: LOS RUMORES Y LA CONVIVENCIA EN EL RODAJE

Durante la entrevista, ambos contaron cómo fue la convivencia en Uruguay durante el rodaje y cómo surgieron los rumores de romance por la química que mostraron en pantalla. “Conexión hubo seguro porque enseguida empezaron a decir ‘son pareja’, como las grandes parejas de telenovelas de siempre”, comentó el cronista.

Wanda reveló que Bernasconi es “más miedoso” y que ella lo retó varias veces por preocuparse demasiado por lo que se decía de ellos. “Él le tiene mucho pánico a todo eso, entonces yo le decía ‘relajate, van a decir lo que quieran decir’. Él es muy estructurado, todo lo contrario a mí, y en esta mini convivencia aprendí a quererlo y a conocerlo”, contó entre risas.

Agustín Bernasconi y Wanda Nara hablaron del estreno de su película (Foto: captura de Ciudad Magazine)

Bernasconi, por su parte, admitió: “Me cagó a pedos varias veces”, en referencia a los consejos de su compañera para manejar la exposición mediática.

CÓMO ENFRENTA WANDA NARA LAS CRÍTICAS TRAS SU DEBUT EN LA PANTALLA GRANDE

Consultada sobre cómo maneja las críticas, Wanda Nara fue contundente: “Escucho todo. La verdad que no me afecta por suerte, pero sí escucho y tomo todo, lo bueno y lo malo. Me interesa mucho saber qué dice la gente que es realmente crítica conmigo, me gusta desafiar a esa gente”.

Agustín Bernasconi y Wanda Nara hablaron del estreno de su película (Foto: captura de Ciudad Magazine)

Bernasconi reconoció que prefiere no leer los comentarios negativos en redes sociales: “Twitter es complicado, yo no lo veo porque sufro”. Wanda, en cambio, aseguró que no se borra de las redes y que le interesa conocer todas las opiniones, incluso las más duras.

EL ESTRENO DE “¿QUERÉS SER MI HIJO?"

Sobre el final, ambos invitaron al público a disfrutar de la película en los cines a partir del 22 de octubre. “Espero que disfruten muchísimo de esta historia. Les va a encantar, los espero a todos a comer pochoclos al cine, invitar a quien más quieras y disfrutar con nosotros esta peli que es increíble, una comedia romántica y sé que les va a gustar mucho”, expresaron Wanda Nara y Agustín Bernasconi.

¿Querés ser mi hijo? La película de Wanda Nara y Agustín Bernasconi.

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