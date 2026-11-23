El fin de semana que la China Suárez pasó en Uruguay con Mauro Icardi bastó para que la pareja inunde las redes con sus postales, hasta que una foto de la actriz incendió las redes.

Esque en medio de la galería que armó el futbolista incluyó una de su novia, que estaba de espaldas en medio del bosque en bikini, posando como leñadora con su pie derecho sobre unos troncos.

A la sombra y a lo lejos, María Eugenia lució orgullosa sus curvas, y Mauro aprovechó para jactarse de la belleza de su pareja.

La China Suárez en el bosque entre la leña. (@mauroicardi)

Aunque esa no fue le única ni la más sensual de las postales, ya que Mauro Icardi también retrató a la China Suárez sobre un pequeño puente, donde estaba con un pequeño clanch, zapatillas deportivas y medias blancas.

La China Suárez en un puente. (@mauroicardi)

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