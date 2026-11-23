Después de 14 años sin regresar a Venezuela, Catherine Fulop finalmente pudo reencontrarse con su mamá y compartió en sus redes sociales la emoción que le produjo volver a pisar su tierra. En una entrevista con Infama, la actriz explicó por qué había postergado durante tanto tiempo el viaje: el temor a sufrir represalias por sus opiniones políticas y la posibilidad de tener problemas al ingresar a su país.

“La cosa fue así: yo llegué al aeropuerto como con incertidumbre por no saber qué iba a pasar porque siempre, durante muchos años, sentía como un miedo que finalmente, por suerte, lo pude sobrepasar”, explicó antes de enumerar los motivos de su preocupación.

Catherine Fulop en Venezuela (Foto: Instagram @fulopcatherine)

“Con todo esto de la ley del odio, era como que uno decía ‘Bueno, si yo hablo mal o estoy en contra o soy opositora...’”, recordó Catherine. Ante sus palabras, Marcela Tauro le preguntó si tenía miedo de ser detenida al llegar al aeropuerto. “Mirá, realmente no lo sé, pero no me quería arriesgar”, respondió Fulop entre risas.

Catherine Fulop en Venezuela con su mamá Cleo (Foto: Instagram @fulopcatherine)

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La actriz contó que finalmente se animó a regresar cuando recibió la invitación de un canal de televisión venezolano y sintió que estaban dadas las condiciones para viajar con mayor tranquilidad. “Hay un evento que no puedo contar mucho, porque todavía aquí no se ha dicho por qué estoy acá, así que es como que fue una oportunidad”, explicó sobre el motivo de su visita.

Fotos: capturas América

“Yo sentía que había algo que se había separado y ahora, volver a pisar mi tierra... Me siento como en paz. Era mucha angustia la que yo sentía de que mi mamá estaba acá. de que ella está grande. Si le pasaba algo, yo no podría ayudar a mis hermanas. Ya está. Es como que rompí ese hielo y estoy sencillamente disfrutando de todo lo que la gente me está dando acá, en la calle”, expresó emocionada. Además, destacó que fueron muchos años de expresar públicamente su deseo de que se produjera un cambio en Venezuela: “Yo me merecía esto, fueron muchos años alzando mi voz porque hubiera un cambio. Creo que se respiran momentos de cambio en Venezuela. No es que todo está bien porque no todo está bien acá, pero yo siento que la gente está esperanzada”.

Por último, Fulop explicó cuáles fueron las señales que terminaron de darle confianza para concretar el viaje. “(A los que me invitaron) les pregunté ‘¿Ustedes están seguros que está todo bien que yo vaya? Y eso me dio también en parte un poco de seguridad porque anteriormente se había hecho un teletón por lo de los terremotos y habían viajado artistas que fueron siempre opositores o alzaron su voz en contra del gobierno o del régimen. Y entonces como que eso me dio un poco de seguridad, y también el hecho de que esté María Corina Machado acá. Yo dije ‘Cuando María Corina vaya, yo voy a ir a Venezuela’. Era como que yo ya me lo tenía prometido”, concluyó.

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