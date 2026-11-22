Miley Cyrus se casó con el músico Maxx Morando este sábado 21 de noviembre en una ceremonia íntima en Palm Springs, California.

Este domingo, la artista confirmó la noticia al compartir en sus redes sociales las primeras fotografías de los recién casados, en las que se los ve abrazados y besándose. “M + M 🤍 11.21.26”, escribió ella junto a las imágenes.

La celebración se realizó al aire libre, junto a una piscina y debajo de un arco decorado con flores blancas. La ceremonia reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja, que eligió mantener los preparativos y los detalles del enlace bajo reserva hasta último momento.

Para dar el sí, la intérprete de “Flowers” lució un vestido de seda blanco de manga larga, con la espalda descubierta, diseñado por Anthony Vaccarello para Saint Laurent. Completó el look con zapatos de seda a tono y aros. Morando, por su parte, también eligió un conjunto de la reconocida firma francesa: un esmoquin negro con saco de un botón y pantalón a juego.

El posteo de Miley Cyruss sobre su boda con Maxx Morando (Foto: Instagram @miley / José Villa)

Entre los presentes estuvieron la mamá de la cantante, Tish Cyrus, su papá, Billy Ray Cyrus, y su hermana Noah. También asistieron Elizabeth Hurley, pareja de Billy Ray, y su hijo Damian Hurley. La ceremonia tuvo un momento especial cuando Wayne Coyne, líder de la banda The Flaming Lips y colaborador musical de Miley, ofició el casamiento.

La boda tuvo lugar después de una cena de ensayo que se realizó el viernes 20 de noviembre y reunió a alrededor de 20 invitados. En las imágenes que trascendieron de ese encuentro se pudo ver parte de la decoración y el menú, que llevaba las iniciales “M + M” de los novios. La celebración incluyó opciones como filet mignon y ravioles de langosta de Maine, además de diferentes postres.

Miley Cyruss y Maxx Morando (Foto: Instagram @miley / José Villa)

Miley Cyruss y Maxx Morando (Foto: Instagram @miley / José Villa)

Miley Cyruss y Maxx Morando (Foto: Instagram @miley / José Villa)

Miley Cyruss y Maxx Morando (Foto: Instagram @miley / José Villa)

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MILEY CYRUSS Y MAXX MORAND UNA HISTORIA DE AMOR QUE COMENZÓ CON UNA CITA A CIEGAS

Miley Cyrus y Maxx Morando comenzaron su relación en 2021, después de que amigos en común organizaran una cita a ciegas. La cantante contó tiempo después que, aunque para ella fue una sorpresa, el músico ya sabía de qué se trataba el encuentro. Su romance comenzó a hacerse público en diciembre de ese año, cuando fueron vistos juntos detrás de escena durante el especial de Año Nuevo que Miley realizó para NBC.

Miley Cyrus y Maxx Morando ( Frank Micelotta | Disney) Por: Frank Micelotta | Disney

El compromiso llegó a fines de 2025, cuando la artista apareció con un anillo de diamantes durante la presentación de la película Avatar: Fuego y Ceniza en Los Ángeles. Meses después, Morando reveló que le había propuesto matrimonio durante un viaje que realizaron a Kioto, Japón.

El músico, de 28 años, es baterista de la banda de rock Liily, mientras que Miley tiene 33. Este es el segundo matrimonio de la cantante, que anteriormente estuvo casada con el actor Liam Hemsworth entre 2018 y 2020.

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