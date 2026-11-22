London, la hija de Paris Hilton, cumplió 3 años y su mamá no escatimó en festejos. A través de sus redes sociales, la empresaria compartió un video mostrando detalles de íntima celebración que organizó para su pequeña.

“Nuestra pequeña princesa tiene 3 años!”, escribió Paris en una de sus últimas publicaciones de Instagram donde mostró el festejo sorpresa que organizó para London donde predominó el color rosa en toda la decoración.

“¡Feliz 3er cumpleaños, mi hermosa London! Mamá te ama más de lo que las palabras podrían decir. ¡Y las celebraciones de cumpleaños apenas empiezan!“, agregó la influencer estadounidense junto al video del cumpleaños.

Así fue el cumpleaños de 3 de London, la hija de Paris Hilton (Video: Instagram @parishilton)

EL SENTIDO MENSAJE DE PARIS HILTON POR EL CUMPLEAÑOS DE LONDON

Días antes, en el día en el que London cumplía años, Paris Hilton hizo una publicación muy especial en sus redes sociales donde le dejó un dulce mensaje a su hija, acompañado de varias fotografías de estos primeros 3 años de vida.

Paris Hilton junto a su hija (Foto: Instagram @parishilton)

“¡Feliz tercer cumpleaños a mi hermosa niña, London!“, empezó escribiendo junto a varios emojis. ”¡No puedo creer que mi princesita ya tenga TRES años! Desde el momento en que llegaste a mi vida, hiciste realidad todos mis sueños y llenaste mi corazón de un amor que nunca imaginé posible", siguió la empresaria.

Paris Hilton junto a su hija (Foto: Instagram @parishilton)

“Ser tu mamá es el regalo más grande del mundo, y me siento la persona más afortunada al poder verte crecer y convertirte en una niña tan dulce, inteligente y hermosa”, aseguró Paris que sumó: “Eres mi pequeña versión, mi ángel, mi rayito de sol y mi mejor amiga para siempre. Tus risitas dulces, tu sonrisa preciosa, tus abrazos y besos, y tu hermosa personalidad hacen que cada día parezca un cuento de hadas. Ojalá pudiera detener el tiempo y mantenerte así de pequeña para siempre, pero verte descubrir el mundo y convertirte en tu propia personita es la aventura más mágica de mi vida”, admitió en su publicación.

Paris Hilton junto a su hija (Foto: Instagram @parishilton)

Además, contó: “Soñé con ser mamá toda mi vida, pero nada podría haberme preparado para lo mucho que llegaría a amarte. Tú y Phoenix le han dado a mi vida un significado completamente nuevo, y estoy muy agradecida de poder ser su mamá.¡Feliz cumpleaños, mi princesita London! Prometo amarte siempre, protegerte, apoyarte en todo y recordarte que puedes ser lo que sueñes ser".

Por último, Paris escribió: “¡Nunca dejes de irradiar tu hermosa luz, pequeña! Te amo más que a todas las estrellas del cielo, por siempre y para siempre. ¡Mamá te ama muchísimo!“.