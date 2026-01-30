Paris Hilton se animó a todo y sorprendió al mundo de la música con su nueva canción junto a María Becerra y su gusto por el mate.

En una entrevista exclusiva con Javi Ponzo para el programa MShow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine), la heredera más famosa del pop contó cómo surgió la idea de grabar juntas el tema “Without Love” y reveló su experiencia probando el mate argentino.

“Amo a María, es hermosa, súper talentosa, su voz es increíble, es dulce, amorosa y muy buena persona, nos divertimos muchísimo grabando el videoclip”, aseguró Paris, que no escatimó elogios para la artista argentina.

Paris Hilton habló de María Becerra en una nota exclusiva con Mshow (Foto: Ciudad Magazine).

La conexión entre ambas fue inmediata: “Cuando grabé esa canción empecé a pensar con qué artistas me gustaría hacerla y pensé en ella de inmediato, me pareció perfecta, realmente representa la letra y la emoción de la canción”.

EL DETRÁS DE ESCENA DE “WITHOUT LOVE”: POP, ELECTRÓNICA Y SABOR ARGENTINO

El tema “Without Love” fusiona el pop y la electrónica con una estética bien marcada de los años 2000. Forma parte del álbum Infinite Icon de Paris Hilton y fue producido nada menos que por Sia.

El videoclip, que se estrenó en noviembre de 2024, tuvo su lanzamiento mundial en el Resorts World Las Vegas y muestra la química entre Paris y María, que no solo compartieron música, sino también costumbres argentinas.

María Becerra y Paris Hilton (Foto: Instagram/@mariabecerra)

Durante la grabación, Paris se animó a probar el mate por primera vez. “Esa fue la primera vez que probé el mate”, contó entre risas al programa de Ciudad Magazine.

“Estaba muy bueno, si tuviera ahora estaría bebiéndolo”, confesó la diva, dejando en claro que el sabor argentino la conquistó.

