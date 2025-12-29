María Becerra y J Rei disfrutan de unos días de descanso en Finlandia y, fiel a su espíritu aventurero, el cantante sorprendió a su novia con una experiencia tan romántica como extrema: cocinarle en medio de un bosque nevado, con temperaturas bajo cero.

Desde sus redes sociales, J Rei compartió un video del momento y explicó el desafío que implicó preparar comida a –8 grados.

El cantante le cocinó a su novia en medio de un bosque nevado . Imágenes del Instagram @turro.tactico

“Cocinando en Finlandia con -8 grados. Una nueva experiencia, muy linda y un poco extrema. Todo se dificulta cuando tu cuerpo está frío, con tanta ropa y entre la nieve, pero la sensación es placentera cuando estás comiendo”, escribió J Rei junto al posteo, donde se lo ve armando el espacio y encendiendo una pequeña cocina portátil en plena nieve.

El joven contó que se trató de algo improvisado, hecho con lo que tenían a mano. “Fue algo improvisado con lo que teníamos”, aclaró, mientras mostraba paso a paso cómo se las ingenió para cocinar en esas condiciones.

Qué le cocinó J Rei a María Becerra bajo la nieve en Finlandia / Imágenes del Instagram @turro.tactico

Qué le cocinó J Rei a María Becerra bajo la nieve en Finlandia

A modo de tutorial, J Rei detalló la misión del día: “La misión de hoy va a ser cocinar en medio de la nieve. Me traje una cocina de Argentina y una comida de supervivencia, que le agregás agua y ya está lista para comer. Quiero vivir la experiencia de hacerlo en la nieve”.

Finalmente, reveló el menú elegido para la ocasión. “Es un ramen que quería mi amorcito. Para mí, me traje pastas selladas al vacío. Nunca en mi vida había comido algo así. Creo que ameritaba, en este contexto”, explicó.

Una vez lista la comida, fue María Becerra quien tuvo la última palabra. Tras probar el plato, la cantante no dudó en dar su veredicto: “Vamos a probar la comida. Buenísima”, dijo, aprobando la propuesta gastronómica de su pareja en uno de los paisajes más fríos y románticos del viaje.