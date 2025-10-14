J Rei volvió a dejar en claro que su vínculo con María Becerra trasciende lo musical. El cantante sorprendió a todos al publicar en redes un poema musical dedicado a su pareja, con quien lleva más de tres años de relación.

Sentado frente al piano, el artista abrió su corazón en un video íntimo donde expresó sus sentimientos más profundos, acompañando la publicación con la frase “Un poema para mi compañera” y un corazón negro.

Con tono confesional y sensibilidad, J Rei transformó en versos los altibajos y aprendizajes compartidos con la número uno de la música argentina. “Me puse a pensar en vos y fui al fondo de mi corazón para elegir los sentimientos que te guardo”, comienza el texto, en el que también confiesa haber inventado un idioma “que entiendan tus ojos cuando me miran”.

El intérprete no esquivó los momentos difíciles: habló de las pérdidas y desafíos que atravesaron como pareja, incluso de los dos embarazos que no llegaron a término y del riesgo que atravesó la cantante. “Conocimos el sabor del dolor, qué amargor, pero con amor lo condimentamos”, expresó, en uno de los pasajes más conmovedores del video.

CRÉDITO: Instagram

Con su característico estilo poético y urbano, el creador de Tu Turrito escribió: “Nuestro piso se movió, el camino se rompió y lo repavimentamos. Inventé, mi amor, inventé, que somos tan jóvenes y estamos re latentes”. Más adelante, reafirma su entrega: “Las cosas sobre vos que me encantan son las que por aprender me faltan. Si la vida da la espalda, le pateamos bien fuerte las nalgas”.

Entre metáforas y humor, J Rei cerró su poema con una imagen cotidiana y simple, fiel al espíritu de su historia: “Y acá ni me falta nada, solo que no faltes vos. Tengo el mate listo y la mecha en marcha, vámonos”.

LA RESPUESTA DE MARÍA BECERRA

La reacción de María Becerra no tardó en llegar. La artista comentó la publicación con un breve pero contundente mensaje: “Te amo. Gracias por esto y por todo”. En pocas horas, el posteo se volvió viral, generando una ola de comentarios y admiración de colegas y fanáticos.