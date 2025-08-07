El dolor de María Becerra (25) por su segundo embarazo ectópico sigue a flor de piel, y la cantante rompió el silencio para contar su proceso de sanación, antes de su recital del 12 de diciembre en River.

“Ahora estoy bien. Obvio, después de lo que pasé quedan unas cositas a nivel psicológico”, admitió a corazón abierto en una nota con Mediodía Noticias.

“Son cosas que con el tiempo iré sanando”, continuó la pareja de Julián Reininger.

María Becerra habló tras su internación (Foto: captura de Instagram/@mariabecerra).

Entonces detalló: “Conocí muchas cosas con todo esto que me pasó. Nunca había tenido ataques de pánico tan fuertes... Está siendo algo duro pero bueno de a poco lo voy sanando y estoy muy feliz”.

“Estoy muy contenta de que tengo el apoyo de mi familia, de mi pareja, de mis amigos, de mi equipo. Son un grupo muy hermoso, muy contenedor y me hace bien estar en mi lugar así”, siguió.

María Becerra y J Rei, Julián Reininger. (Foto: @j.reiii)

“Quiero hacer las cosas bien, lo mejor que pueda. Quiero ir por el buen camino, haciendo las cosas a su debido tiempo. Siento que las cosas a las apuradas salen mal y saltearse de etapas también no está bueno. Entonces voy pasito a pasito, trabajando granito por granito y construyendo las cosas. Espero que en algún momento tal vez les sirva de inspiración, quizás mi historia a alguien”, reflexionó.

LA FELICIDAD DE MARÍA BECERRA POR VOLVER A RIVER

Así como en marzo de 2024 María Becerra se había convertido en la primera artista femenina Argentina en colmar el estadio Monumental, debiendo agregar una segunda fecha, ahora tiene el récord de ser la primera en volver a la cancha de River.

María Becerra. Foto: prensa Por: Javier Rogoski

“Estoy feliz, muy ansiosa, con mucho trabajo, con muchas expectativas también sobre todo lo que va a ser hacer un River nuevamente”, enfatizó.

Luego hizo referencia al drama que atravesó junto a J Rei, su novio, para promocionar el novedoso concepto de su show 360 y las canciones que tocará: “Es increíble como desde un pozo de tristeza de repente salió algo tan zarpado como esto”.

”He vuelto a confirmar lo lindo que es expresarse con el arte, con la música, con lo que te gusta y como de los peores momentos a veces salen las mejores ideas", cerró María Becerra.