Lejos del ritmo acelerado de la ciudad y cada vez más conectada con un estilo de vida natural, Calu Rivero compartió una serie de imágenes familiares que reflejan su presente en el campo uruguayo.

La actriz publicó fotografías que transmitían la esencia de su maternidad y la crianza que eligió para sus hijos, Tao y Bee.

Instalada desde hace tiempo en un entorno rural, la artista Calu Rivero suele mostrar fragmentos de su cotidianeidad rodeada de naturaleza, animales y tranquilidad.

Calu Rivero compartió tiernas fotos junto a sus hijos en el campo: plena naturaleza, caballos y tranquilidad | Créditos: Instagram @lacalurivero

Calu Rivero compartió tiernas fotos junto a sus hijos en el campo: plena naturaleza, caballos y tranquilidad | Créditos: Instagram @lacalurivero

ASÍ ESTÁN HOY LOS HIJOS DE CALU RIVERO

Una de las postales más comentadas muestra a uno de los pequeños sentado en un cochecito doble mientras estira la mano para acariciar a un caballo blanco que se acerca con calma.

Calu Rivero compartió tiernas fotos junto a sus hijos en el campo: plena naturaleza, caballos y tranquilidad | Créditos: Instagram @lacalurivero

Otra imagen refleja un momento contemplativo: el niño camina solo por la orilla de la playa, de espaldas, rumbo al atardecer uruguayo.

Calu Rivero compartió tiernas fotos junto a sus hijos en el campo: plena naturaleza, caballos y tranquilidad | Créditos: Instagram @lacalurivero