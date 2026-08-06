Antes de despedirse de Gran Hermano: Generación Dorada, Selva Pérez realizó su última jugada y dejó una placa de nominados completamente sacudida. La participante tuvo que elegir a quién sumar y sorprendió al apuntar directamente contra Yanina Zilli, con quien mantiene diferencias desde hace varios días.

Al momento de anunciar su decisión, Selva no dudó en justificar su elección con un comentario tan irónico como picante: “Voy a sumar a esta ensalada de frutas maravillosa a otra mujer potente y fuerte. ¡Voy a elegir a Yanina!”, lanzó.

La decisión provocó una inmediata reacción dentro de la casa y también de la propia nominada, quien aseguró que esperaba ser elegida: “Obvio que lo esperaba. Dije que los chistes de ella me aburrían y me siguen aburriendo”, le confesó a Santiago del Moro.

Foto: Captura (Telefe)

Con Yanina incorporada, la placa de nominados quedó completamente modificada y ahora quienes dirimirán su permanencia, además de ella, son: Charlotte Caniggia (fulminada por Gisela “Yipio” Pintos), Alejandra Majluf, Solange “Sol” Abraham, Matías Hanssen y Jennifer “La Pincoya” Galvarini.

Foto: Captura (Telefe)

Cabe recordar que Juanicar también bajó de la placa ya que decidió abandonar el programa después de conocer que su familia le pidió que acompañe a su mamá Roxana por un problema de salud.

Foto: Captura (Telefe)

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JUANICAR ABANDONÓ GRAN HERMANO TRAS ENTERARSE DEL PROBLEMA DE SALUD DE SU MAMÁ: EL DESGARRADOR LLANTO DE SUS COMPAÑEROS

Una de las noches más movilizantes de Gran Hermano: Generación Dorada tuvo como protagonista a Juanicar, quien decidió abandonar el reality de Telefe luego de recibir una noticia sobre el estado de salud de su mamá Roxana.

Todo comenzó cuando Gran Hermano convocó al participante al confesionario para transmitirle un mensaje de su familia. Con un tono sereno, la voz del programa buscó llevarle tranquilidad antes de comunicarle la situación: “Tengo que comunicarte algo. No es nada para alarmarse. Tranquilo. Confía en mí”, comenzó diciendo.

Acto seguido, le explicó el motivo del llamado: “La mami está padeciendo un pequeño, muy pequeño problema de salud. Nada grave, créeme. No te preocupes. Pero tu familia nos pidió que te avisáramos. Ellos preferirían que abandonaras el juego”.

La decisión quedó en manos del jugador, que no dudó ni un segundo: “Obvio, me voy con mi mamá”, decidió, visiblemente movilizado y con lágrimas en los ojos.

Al regresar a la casa para despedirse, el participante quebró en llanto y les explicó a sus compañeros el motivo de su salida: “Mi mamá necesita... No sé qué pasa. Dijeron que había un problema de salud y que es mejor que vaya”.

La noticia impactó de lleno en los jugadores, que lo rodearon en un emotivo abrazo mientras intentaban contenerlo. Gisela “Yipio” Pintos, Luana Fernández y Tamara Paganini fueron algunas de las jugadoras que más afectadas se mostraron por este inesperado desenlace.

Con todos los participantes llorando, Juani recorrió por última vez la casa y se dirigió hacia la puerta principal. Antes de cruzarla, recibió una ovación de sus compañeros, que entre abrazos y lágrimas le gritaron: “¡Fuerza, Juan!”, “¡Te queremos!”, “¡Andate tranquilo!”.