Los productos caseros para la limpieza volvieron a ganar terreno por una combinación de bajo costo, facilidad de preparación y versatilidad. Entre las fórmulas que circulan aparece una particular mezcla de bicarbonato, sal, detergente y unas gotas de aceite esencial de mandarina.

El preparado se utiliza principalmente como una crema limpiadora multiuso, especialmente para superficies donde se acumulan grasa, suciedad adherida o restos de jabón. La combinación permite obtener una pasta ligeramente abrasiva que puede aplicarse con una esponja o paño.

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Aunque en redes sociales también se le atribuyen propiedades para “limpiar las malas energías” de los ambientes, esa afirmación pertenece al terreno de las creencias populares y no cuenta con respaldo científico. Su utilidad comprobable está vinculada con las características de sus ingredientes como auxiliares de limpieza.

Para qué sirve mezclar bicarbonato, sal y mandarina

El protagonista de la fórmula es el bicarbonato de sodio. Se utiliza habitualmente en tareas domésticas porque posee una acción abrasiva suave que ayuda a desprender suciedad y residuos de distintas superficies. También puede colaborar en la neutralización de olores.

De hecho, especialistas en limpieza consultados por medios especializados explican que el bicarbonato puede resultar útil para eliminar marcas de agua, suciedad adherida y películas opacas, siempre que se utilice con una esponja o paño adecuado.

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En esta preparación, la sal fina aumenta el efecto mecánico de la pasta, mientras que el detergente aporta su capacidad para desprender restos grasos. Las fórmulas que combinan bicarbonato con jabón para platos son utilizadas precisamente para trabajar sobre superficies con suciedad persistente.

El aceite esencial de mandarina cumple fundamentalmente una función aromática: deja una fragancia cítrica después de la limpieza. Por eso, más que aumentar de manera determinante el poder limpiador de la preparación, modifica la experiencia y el aroma que queda en el ambiente.

Cómo preparar el limpiador casero

Para hacer esta crema multiuso se necesitan:

1 vaso de bicarbonato de sodio.

4 cucharadas de sal fina.

Detergente para platos, cantidad necesaria.

Algunas gotas de aceite esencial de mandarina.

Un recipiente limpio con tapa.

Primero hay que colocar el bicarbonato y la sal fina en el recipiente y mezclarlos hasta integrar ambos ingredientes. Después se incorpora el detergente de a poco mientras se remueve.

La cantidad de jabón puede ajustarse hasta conseguir una textura cremosa y relativamente espesa, similar a la de algunos limpiadores comerciales en pasta. Finalmente, se agregan unas pocas gotas de aceite esencial de mandarina y se vuelve a mezclar.

Dónde se puede usar y qué precauciones hay que tener

La preparación puede resultar práctica para trabajar sobre determinadas superficies resistentes de la cocina o el baño, particularmente cuando existe grasa, restos de jabón o suciedad adherida. El bicarbonato también es utilizado comercialmente como auxiliar para limpiar piletas, azulejos y otras superficies domésticas.

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Sin embargo, que sus ingredientes sean habituales en el hogar no significa que la mezcla sea apropiada para cualquier material. Al contener partículas de bicarbonato y sal, tiene efecto abrasivo y podría afectar superficies delicadas, pulidas, pintadas o susceptibles a rayaduras.

Por eso, antes de extenderla sobre una superficie completa conviene probar una pequeña cantidad en una zona poco visible, utilizar una esponja suave y evitar frotar excesivamente. Después de la aplicación, los restos deben retirarse completamente con un paño húmedo.

La explicación de su popularidad es sencilla: reúne en una sola preparación acción mecánica, detergencia y aroma. El bicarbonato y la sal ayudan a trabajar sobre la suciedad adherida, el jabón actúa contra la grasa y la mandarina aporta la nota cítrica.