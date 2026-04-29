En muchos hogares cada vez se están usando más trucos de limpieza caseros con ingredientes simples, tanto por ahorro como por la búsqueda de alternativas más naturales y sustentables. Dentro de esas combinaciones prácticas, una de las que más circula es la mezcla de laurel con bicarbonato, recomendada para eliminar olores y mantener distintos espacios frescos.

El motivo es que ambos productos tienen propiedades complementarias: mientras el bicarbonato actúa como desodorizante y abrasivo suave, el laurel aporta compuestos aromáticos con efecto higiénico y repelente natural. Juntos forman una solución fácil de preparar y útil para el mantenimiento del hogar con buenas condiciones de higiene.

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Además, es una opción económica que puede reemplazar aromatizantes artificiales o limpiadores tradicionales en varias situaciones, especialmente en ambientes cerrados donde suelen concentrarse olores persistentes.

Para qué sirve mezclar laurel con bicarbonato en el hogar

La combinación funciona principalmente como neutralizador de olores y limpiador suave. El bicarbonato absorbe humedad y aromas fuertes, mientras que el laurel libera aceites esenciales con aroma herbal y efecto antimicrobiano.

Mezclar hojas de laurel con bicarbonato, una solución para cuidar los aromas en las alacenas. Foto: (imagen creada con IA)

Entre sus usos más habituales se destacan:

Neutralizar olores en heladeras, alacenas y cajones

Limpiar superficies sin rayarlas

Aromatizar ambientes cerrados

Reducir humedad en espacios poco ventilados

Mantenter armarios con aroma fresco por más tiempo

Este preparado es especialmente útil en lugares donde no conviene aplicar productos químicos fuertes, como muebles de madera, interiores de placares o zonas de guardado de alimentos.

También puede utilizarse como alternativa simple para mantener una sensación de limpieza diaria sin recurrir a aerosoles perfumados.

Cómo preparar la mezcla de laurel con bicarbonato paso a paso

La preparación es sencilla y no requiere herramientas especiales. Solo se necesitan hojas secas de laurel y bicarbonato de sodio.

El procedimiento recomendado es el siguiente:

Triturar cinco o seis hojas de laurel secas con las manos o en mortero Agregar dos cucharaditas de bicarbonato Mezclar bien hasta integrar Guardar el preparado en un frasco cerrado

Una vez listo, puede utilizarse durante varios días sin perder efectividad. Si se prepara mayor cantidad, conviene conservarlo en recipientes herméticos para mantener el aroma.

Mezclar hojas de laurel con bicarbonato también sirve para crear un desodorante natural para el hogar. Foto: (imagen creada con IA)

Otra opción práctica es colocarlo directamente en pequeños cuencos o bolsitas de tela para distribuirlo en distintos ambientes.

Cuándo recomiendan usar esta combinación en la casa

Este recurso resulta especialmente útil en situaciones cotidianas donde suelen aparecer olores o humedad acumulada.

Se recomienda usarlo:

Cuando hay olores persistentes en placares o cajones

Después de limpiar la cocina o el baño

Dentro de la heladera o la alacena

En espacios cerrados con poca ventilación

Cerca de puertas o ventanas para ayudar a repeler insectos

También puede aplicarse sobre superficies con grasa leve o suciedad cotidiana, ya que el bicarbonato actúa como abrasivo suave sin dañar los materiales.

En textiles como alfombras o sillones, espolvorear una pequeña cantidad y retirarla después ayuda a mejorar el aroma del ambiente sin necesidad de productos perfumantes industriales.

Más allá de su uso puntual, este tipo de trucos caseros se volvieron populares porque permiten mantener la casa limpia con ingredientes fáciles de conseguir. Además, ayudan a reducir el uso de químicos dentro del hogar.