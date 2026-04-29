Después de años de distancia y versiones cruzadas, Paula Chaves rompió el silencio y contó qué pasó realmente con Zaira Nara tras su reciente reencuentro.

La conductora habló con Desayuno Americano y dio detalles de la charla íntima que mantuvieron en un atelier de moda, donde volvieron a verse cara a cara de manera inesperada.

Paula Chaves reveló si se reconcilió con Zaira Nara tras años de pelea (captura de América TV)

Paula Chaves reveló si se reconcilió con Zaira Nara tras años de pelea y qué pasó en su charla íntima

“¿Cómo surgió esta reconciliación con Zaira?”, le preguntó el notero. Y Paula contestó sin correr y con una sonrisa: “Un broche de oro. Las cosas se acomodan y, de repente, te encontrás con personas en momentos que menos lo esperás. Nos encontramos”.

Según relató, el cruce fue natural y distendido, con recuerdos del pasado que aparecieron espontáneamente tras la muerte de Moro. “Ella vivió toda esa era. Nos pusimos a hablar mucho ahí. Me decía: ‘¿Te acordás cómo estabas loca con ese perro?’”, dijo Chaves.

Sin embargo, Chaves fue clara al definir en qué punto está hoy la relación con Zaira. “Está todo bien, buena onda. Es un montón hablar de reconciliación. No sé si sirve decir que estamos amigadas”.

“Pasaron cosas entre nosotras, cada una tiene su punto de vista. Nos debemos una charla profunda. En el local no pudimos hablar más que media hora. Hubo un abrazo muy lindo y está todo bien”, agregó.

“Nos van a ver en los eventos, vamos a tomar una copa, a reírnos y a charlar, pero no hay un vínculo; sí la posibilidad de cruzarnos y que esté todo bien. Es mucho más incómodo evitar a alguien. No hay vínculo, pero está todo bien… Nos debemos una charla, pero reina la paz", cerró Paula Chaves sobre su acercamiento con Zaira Nara.