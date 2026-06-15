El mundo del espectáculo está de luto: Anne Schedeen, la actriz que interpretó a la entrañable Kate Tanner en la icónica serie ALF, murió a los 77 años.

La noticia fue confirmada por su familia y su agente, Tom Markley, a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

El domingo, sus seres queridos anunciaron que “falleció en paz”, aunque no trascendieron las causas de su muerte.

En un sentido homenaje publicado en su página de Facebook, la familia destacó el legado de Anne: “Deja un legado extraordinario de energía creativa, ingenio, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, un odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias. La extrañamos muchísimo. La amábamos profundamente, al igual que todos los que la conocieron”.

“Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella. Pero como ella decía: ‘Siempre estoy contigo’. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los trajes y toda su alegría de vivir perduran. Brindemos con una margarita en su honor”, agregaron.

La familia pidió que, en vez de flores, quienes quieran homenajearla hagan donaciones a una de sus causas favoritas, Habitat for Humanity. “Todos te queremos, Annie”, cerraron.

Quién fue Anne Schedeen, la mamá de “ALF”

Luanne Ruth Schedeen nació el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón.

Su carrera artística comenzó en el teatro-cena en Hawái y luego se mudó a Nueva York para dedicarse de lleno a la actuación.

Más tarde, se instaló en Los Ángeles y firmó contrato con Universal Pictures.

Su debut en la pantalla fue en 1974, en un episodio de El hombre de los seis millones de dólares. A lo largo de los años, participó en series como McCloud, La mujer biónica, ¡Emergencia!, El increíble Hulk, Tres son multitud, Cheers, Magnum PI, Se ha escrito un crimen y Judging Amy. También actuó en películas como Embryo (1976), Vuelo al Holocausto (1977), Exo-Man (1977), Champions: A Love Story (1979), Second Thoughts (1983), Slow Burn (1986) y Cast the First Stone (1989).

Sin embargo, su papel más recordado fue el de Kate Tanner, la madre que recibía al extraterrestre de Melmac en la comedia de NBC ALF, emitida entre 1986 y 1990. Su personaje se convirtió en un ícono de la televisión y marcó a toda una generación.

La vida después de “ALF” y su familia

Tras el éxito de “ALF”, Anne Schedeen continuó con papeles secundarios en televisión y cine. Con el tiempo, decidió alejarse de la actuación y se dedicó al diseño de interiores, cambiando radicalmente su vida profesional.

A Anne le sobreviven su esposo de 55 años, Christopher Barrett, su hija Taylor Barrett, su nuera Hilary Flynn, su hermana Sarabeth Schedeen, su sobrina Minnie Schedeen, su hermano Roland ‘Tony’ Schedeen, su cuñada Julieanne Schedeen y sus perros rescatados Roo y Red.

El legado de Anne Schedeen quedará para siempre en la memoria de quienes la vieron brillar en la pantalla y en el corazón de su familia y amigos.