Empezó el fin de semana y la producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para el esperado almuerzo que acompaña a los televidentes todos los domingos.

Al igual que cada semana, Juana recibirá a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en su mesa, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 2 DE AGOSTO DEL 2026

El domingo 2 de agosto desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al comediante Fredy Villarreal, que actualmente forma parte de la obra teatral La Función que Sale Mal en el Multiteatro.

Los invitados de Juana Viale del domingo 2 de agosto del 2026 (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana los actores Junior Pisanú, Anita Martínez y Camila Peralta y el chef Edgardo Ríos, más conocido como Mambrunense.

GONZALO VALENZUELA MOSTRÓ SUS VACACIONES CON SILVESTRE Y ALÍ, SUS HIJOS CON JUANA VIALE

Gonzalo Valenzuela se mostró en plena etapa de descanso junto a sus dos hijos más grandes, fruto de su relación con Juana Viale. El actor chileno compartió en sus redes una serie de postales familiares que dejaron ver cómo están hoy Silvestre y Alí, los adolescentes que tuvo con la conductora entre 2005 y 2014.

Gonzalo Valenzuela posó sonriente junto a Silvestre y Alí durante sus vacaciones en las playas de España. Fuente: Instagram @gonzalovalenzuelaoficial

Las imágenes muestran a Valenzuela y a sus hijosrelajados en la costa: posando sobre un muelle con el mar de fondo, abrazados y sonrientes en la playa, y compartiendo saltos al agua. La musicalización elegida para acompañar el posteo fue Dar es dar, de Fito Páez, y el actor sumó apenas una palabra como epígrafe:“Amores”.

Gonzalo Valenzuela posó sonriente junto a Silvestre y Alí durante sus vacaciones en las playas de España. Fuente: Instagram @gonzalovalenzuelaoficial

Gonzalo Valenzuela posó sonriente junto a Silvestre y Alí durante sus vacaciones en las playas de España. Fuente: Instagram @gonzalovalenzuelaoficial

Gonzalo Valenzuela posó sonriente junto a Silvestre y Alí durante sus vacaciones en las playas de España. Fuente: Instagram @gonzalovalenzuelaoficial

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