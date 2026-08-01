Después de varios días de guerra mediática y judicial con Mauro Icardi tras el robo de los documentos de sus hijas en su casa de campo en Milán, Wanda Nara recibió la autorización de la Justicia italiana para regresar a la Argentina junto a las menores. En diálogo con el programa Primicias Ya, relató que la jueza le permitió firmar toda la documentación necesaria y confirmó que la policía ya tiene en la mira al “ideólogo” del asalto.

“Fue impresionante, a las cinco, cinco y media de la tarde, hora italiana, llega una resolución de la jueza italiana, donde dice que me autoriza como madre y como única persona a firmar toda la documentación italiana de mis hijas para que puedan volver a Argentina”, comenzó diciendo la conductora.

Luego, reveló que mientras la familia intentaba resolver su situación migratoria, la policía italiana avanzó en la causa por el robo: “Hubo también una buena noticia con eso, parece que la policía tiene casi en mira al ideólogo de todo este robo”, reveló y después de que le consultaran sobre si se trataba del autor intelectual, confirmó: “Exacto, pareciera que tienen identificado al actor intelectual ”.

La Justicia italiana dio un paso decisivo y Wanda Nara podrá regresar a Argentina con sus hijas (Foto: Instagram).

En el ida y vuelta, la mediática reveló que la jueza italiana también reconoció que el domicilio y el lugar de crecimiento de las nenas es Argentina, y que debían regresar de manera urgente para continuar con su escolarización y rutina habitual. “Entiende lo que todos entendían, que yo viajé por vacaciones, tuvimos una desgracia, un robo que fue muy traumático para los chicos, para todos”, sentenció Nara.

QUÉ DIJO WANDA NARA SOBRE LOS VIDEOS DE SEGURIDAD QUE PUBLICÓ DEL DÍA DEL ROBO EN SU CASA

Sobre los videos de seguridad, Wanda Nara aclaró que no estaban editados y que ella misma los extrajo de su teléfono: “Los videos los saqué yo de mi teléfono, los busqué por la cámara. Volviendo desde Nueva York hice screenshot desde mi teléfono, hice video de pantalla”.

La empresaria también contó que la policía ya contaba con los chips y la base de datos de su casa antes de que ella llegara a Italia. Además, explicó que solo pudo publicar un fragmento del video con autorización de la persona a cargo de la investigación, para no entorpecer el trabajo policial.

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