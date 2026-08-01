La producción de Mirtha Legrand ya tiene todo listo para la mesaza de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha con sus invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha recibirá a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en su mesa, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 1 DE AGOSTO DEL 2026

El sábado 1 de agosto, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto a los actores José María Listorti y Soledad Silveyra.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 1 de agosto (Foto: Instagram/@lamesazarg).

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por el conductor de televisión Leo Montero y a la influencer e integrante del programa de eltrece Otro Día Perdido, Evelyn Botto.

PICHU STRANEO REVELÓ SU VERDADERO NOMBRE Y SORPRENDIÓ A MIRTHA LEGRAND: “PARECE DE TELENOVELA”

Pichu Straneo estuvo en el programa de Mirtha Legrand y dejó a todos sin palabras al revelar el nombre que figura en su documento de identidad y la curiosa tradición familiar que lo acompaña. “Me llamo Óscar Fernando“, confesó Straneo, entre risas. La reacción de la conductora de La Noche de Mirtha fue inmediata: “Óscar Fernando parece de novela, es de teleteatro”.

Mirtha Legrand y Pichu Straneo (Foto: captura eltrece)

El humorista aprovechó para contar que en su familia era habitual sumar varios nombres, una costumbre muy uruguaya según relató. “Mi viejo se llamaba Juan Óscar Nelson, ¿para qué? Para que le digan Pocho; mi tío se llamaba Juan Víctor Washington”, recordó, generando carcajadas en la mesa.

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