Joaquín Levinton fue protagonista de uno de los momentos más divertidos en La noche de Mirtha. La legendaria conductora quiso saber detalles de su presente amoroso y el músico la sorprendió con una respuesta inesperada que hizo reír a todos en el estudio.

Mientras en la mesa Guido Kazka destacaba el perfil del cantante de Turf, entre elogios y bromas sobre su fama de “galán” y “picarón”, Mirtha Legrand fue al hueso: “¿Vos eras el más ganador de tu clase?”, le preguntó, curiosa por su adolescencia. Levinton, lejos de alimentar el mito, contestó sincero: “No, porque era tímido de chico”.

Mirtha Legrand y Joaquín Levinton (Fotos:capturas eltrece)

Pero La Chiqui no se quedó ahí y fue por más: “¿Tenés novia? ¿Estás de novio?”, disparó. La respuesta de Levinton generó carcajadas: “Algo así”, dijo entre risas, y enseguida aclaró: “No hablo de mi vida privada. Porque después la gente…”.

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La reacción de Mirtha fue inmediata y, fiel a su estilo, le retrucó con humor: “¡Te levantás y te vas de acá, eh!”. El ida y vuelta desató las risas de todos los invitados y dio pie a otro comentario de la diva: “He estudiado la vida de ustedes cuatro. Algunas cosas puedo contar y muchas no”, lanzó, dejando en claro que nada se le escapa.

Aunque esquivó la pregunta sobre su situación sentimental, Levinton aprovechó para agradecer la invitación y dedicarle unas palabras a la conductora: “Para mí es una aventura hermosa estar de vuelta, haberme encontrado con ella y hacer este programa”, expresó, visiblemente emocionado.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 20 de junio del 2026 (Foto: Instagram/@lamesazarg).

El cantan de Turf también recordó el infarto que sufrió arriba del escenario en diciembre del 2025, situación que lo hizo reflexionar sobre su salud y sus exigencias laborales.

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