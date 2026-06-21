Joaquín Levinton fue protagonista de uno de los momentos más divertidos en La noche de Mirtha. La legendaria conductora quiso saber detalles de su presente amoroso y el músico la sorprendió con una respuesta inesperada que hizo reír a todos en el estudio.
Mientras en la mesa Guido Kazka destacaba el perfil del cantante de Turf, entre elogios y bromas sobre su fama de “galán” y “picarón”, Mirtha Legrand fue al hueso: “¿Vos eras el más ganador de tu clase?”, le preguntó, curiosa por su adolescencia. Levinton, lejos de alimentar el mito, contestó sincero: “No, porque era tímido de chico”.
Pero La Chiqui no se quedó ahí y fue por más: “¿Tenés novia? ¿Estás de novio?”, disparó. La respuesta de Levinton generó carcajadas: “Algo así”, dijo entre risas, y enseguida aclaró: “No hablo de mi vida privada. Porque después la gente…”.
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La reacción de Mirtha fue inmediata y, fiel a su estilo, le retrucó con humor: “¡Te levantás y te vas de acá, eh!”. El ida y vuelta desató las risas de todos los invitados y dio pie a otro comentario de la diva: “He estudiado la vida de ustedes cuatro. Algunas cosas puedo contar y muchas no”, lanzó, dejando en claro que nada se le escapa.
Aunque esquivó la pregunta sobre su situación sentimental, Levinton aprovechó para agradecer la invitación y dedicarle unas palabras a la conductora: “Para mí es una aventura hermosa estar de vuelta, haberme encontrado con ella y hacer este programa”, expresó, visiblemente emocionado.
El cantan de Turf también recordó el infarto que sufrió arriba del escenario en diciembre del 2025, situación que lo hizo reflexionar sobre su salud y sus exigencias laborales.
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