Mirtha Legrand dejó a todos boquiabiertos en La noche de Mirtha cuando Mercedes Ninci le preguntó sin filtro por un antiguo romance con un cordobés. La periodista quiso saber si era cierto que la diva había estado enamorada de un amigo de su papá, y la respuesta de La Chiqui no solo confirmó la historia, sino que sumó un dato inesperado: llegó a comprometerse antes de conocer a Daniel Tinayre.

Entre risas y algo sorprendida por la consulta, Mirtha admitió: “Sí, pero no sé si era amigo de tu papá”. Ninci insistió para que contara más: “¿Y cómo fue esa historia? Contame. Porque a mí me la contó mi papá”. Fue ahí cuando la conductora abrió su corazón: “Estuve enamorada. Estuve comprometida. Antes se comprometía, existía el compromiso”.

Mercedes Ninci y Mirtha Legrand (Fotos: capturas América TV)

La revelación generó asombro entre los invitados, ya que Mirtha Legrand pocas veces habla públicamente de esa relación que marcó su adolescencia y que antecedió a su matrimonio con Tinayre.

La historia se remonta a 1945, cuando una joven Mirtha conoció a Julio Albar Díaz en el Jockey Club de Córdoba. Entre bailes y encuentros sociales, nació un romance que rápidamente se volvió serio. Hubo presentación formal ante familiares y amigos, y la noticia llegó incluso a los diarios más importantes de la época.

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Con apenas 17 años, Mirtha Legrand anunció su retiro “definitivo” del cine para dedicarse a la vida familiar. “Soy feliz, el amor nos ha conducido por su ruta encantada. Yo sabía que lo hallaría y ya ve, tengo tanto que agradecer a la vida”, declaró en ese entonces.

Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras Julio Albar Díaz cumplía con el servicio militar, Mirtha viajó a Buenos Aires para filmar Cinco besos. Fue durante ese rodaje que conoció a Daniel Tinayre y todo cambió para siempre.

Mirtha Legrand y su novio cordobés, Julio Albar Díaz (Foto: captura América)

Este sábado, Mirtha confesó que le puso fin a su compromiso con Julio por teléfono, el equivalente a y que, hasta hoy, no se lo perdona. “Fue horrible. Hasta el día de hoy no me lo perdono. Era un ser extraordinario Julio. Lo sigo recordando”, admitió con sinceridad.

Las palabras de la diva dejaron en claro que, a pesar de los años y de la intensa historia de amor que vivió junto a Daniel Tinayre, el recuerdo de su primer gran amor cordobés sigue presente en su corazón.

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