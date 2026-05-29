Mirtha Legrand volvió a ser el centro de todas las miradas en el desfile de Claudio Cosano y no esquivó ningún tema. La conductora habló con Mshow (de lunes a viernes a las 12 hs. por Ciudad Magazine) y otros medios sobre la propuesta de Adrián Suar para celebrar su centenario en Canal 13, su salud, la polémica con los Martín Fierro, Wanda Nara y hasta sus planes para descansar en Mar del Plata.

Consultada sobre la idea del empresario y productor de festejar sus 100 años en eltrece, Mirtha fue contundente:“Buenísima, me parece que la idea es hacerlo en el canal, es una idea, mañana hago el programa, viene Ricky Maravilla, va a bailar y cantar y después voy a ver su obra Sottovoce, porque aguanto todo”, lanzó con humor.

Mirtha Legrand habló en Mshow (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Además, se mostró sorprendida por el furor en redes sociales:“No sabía, recién me entero, qué lindo, me gustaría”, dijo sobre el pedido de una cadena nacional para su cumpleaños. Sobre su estado de salud, Mirtha llevó tranquilidad: “Bien, muy bien, ya me recuperé, estoy muy bien, tomé mucho frío cuando fui a un teatro, me venía un chiflete y dije ‘esto me va a enfermar’ y me enfermó”, relató, fiel a su estilo.

EL MARTÍN FIERRO, WANDA NARA Y LA POLÉMICA EN LA TELEVISIÓN: LA OPINIÓN DE MIRTHA LEGRAND

Mirtha Legrand también se refirió a la última entrega de los Martín Fierro y la polémica por las ternas:“No entendí que me pusieran en la terna con dos periodistas excelentes de noticiero, no es mi estilo, no es lo mío, pero bueno, yo quería ganar y gané”, confesó entre risas.

Sobre el premio a Wanda Nara como mejor conductora, fue picante:“No sé, eso fue un arreglo que algún día lo sabremos, ella también se sorprendió porque dijo que tenía un discurso preparado para otro premio. Yo debería haber ganado ese premio, (bromeó), tengo tantos Martín Fierro, me siento muy honrada, trabajé todo el año, no dejé de trabajar ni una sola semana”.

Wanda Nara se llevó el Martín Fierro a Mejor Labor en Conducción Femenina (Foto de Instagram)

Y fue tajante cuando le preguntaron si Wanda es la sucesora de Susana Giménez:“No, no”, respondió sin vueltas.

QUÉ DIJO MIRTHA LEGRAND CUANDO LE PREGUNTARON POR LA PRÓXIMA TEMPORADA DE VERANO EN MAR DEL PLATA

Por último, Mirtha Legrand confirmó que planea descansar en la costa:“Sí, los dos meses no, iré al Costa Galana a descansar un poco a mi suite, pero todavía no hemos hablado, voy a descansar un poco chicos, yo soy grande, parezco joven pero soy grande”, cerró entre risas.

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