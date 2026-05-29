La entrega de los Premios Martín Fierro a la TV abierta dejó una postal que generó días de debate luego de que Wanda Nara subiera al escenario a recibir la estatuilla como Mejor conductora femenina. Ahora, Mirtha Legrand apuntó contra APTRA por ese episodio.

Después de que Pamela David, Moria Casán, Georgina Barbarossa, Mariana Fabbiani y Karina Mazzocco dieran su veredicto sobre este criticado momento televisivo, la gran diva de la TV dijo lo suyo a la salida del desfile que organizó este jueves Claudio Cosano.

Mirtha Legrand opinó sobre el premio de Wanda Nara en los Martín Fierro 2026: “Por algo será”. Crédito: Instagram

El periodista Fede Flowers contó que Mirtha se mostró “muy contenta y muy bien predispuesta” a hablar con la prensa, ya plenamente recuperada de la bronquitis que la mantuvo alejada tres semanas de la televisión.

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En diálogo con la prensa, Mirtha confesó que, al ver la terna de Mejor conductora —de la que quedó afuera por primera vez en mucho tiempo— habló con Luis Ventura. Y aunque se negó a revelar qué se dijeron en privado con el presidente de APTRA, varias de sus frases dejaron entrever el tenor de esa conversación.

El posteo de Fede Flowers sobre Mirtha Legrand opinando sin filtros del Martín Fierro a Wanda Nara (Foto: captura X/ @fedeflowersok)

Asimismo, Flowers contó que Mirtha bromeó con que “la ganadora debería haber sido ella”, aunque luego se puso seria al hablar del premio a Wanda Nara. “Eso fue un arreglo que algún día sabremos qué pasó”, lanzó la conductora sobre las sospechas que recayeron sobre la comisión organizadora encargada de armar las ternas, según había contado Marcelo Polino.

Finalmente, Flowers le preguntó si aceptaría el homenaje a su centenario que le propuso Adrián Suar en La Noche de Mirtha, y ella respondió que sí con mucho entusiasmo, dando pie a una gran celebración que podría realizarse el próximo febrero en eltrece.

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