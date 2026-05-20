La entrega de los Premios Martín Fierro 2026 volvió a dejar momentos inesperados, discursos emotivos y algunas situaciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales. En una noche cargada de figuras de la televisión argentina, uno de los premios que más repercusión generó fue el que recibió Wanda Nara como Mejor Labor en Conducción Femenina.

En medio de los comentarios y debates que aparecieron tras la ceremonia organizada por APTRA, quien decidió opinar públicamente fue nada menos que Mirtha Legrand. La diva, que reapareció luego de atravesar un cuadro de bronquitis que la mantuvo alejada de la televisión durante las últimas semanas, fue consultada por el triunfo de Wanda y respondió sin vueltas.

Wanda Nara.

“Está bien, si la votaron”, lanzó con contundencia en declaraciones que mostraron en LAM. Lejos de entrar en polémicas, la conductora sostuvo además: “Yo respeto los votos siempre, respeto las votaciones. Si la votaron, por algo será”.

MIRTHA LEGRAND DESTACÓ A TODAS LAS NOMINADAS

Durante la ceremonia, Mirtha Legrand también recibió una ovación al quedarse con el galardón a Mejor Labor Periodística Femenina, un reconocimiento que llegó en medio de su esperado regreso público tras los problemas de salud que enfrentó recientemente.

Mirtha Legrand fue ovacionada en los Martín Fierro 2026 (Foto: captura de Telefé).

Consultada nuevamente sobre la terna que compartía Wanda Nara con otras figuras, la histórica conductora evitó cualquier tipo de enfrentamiento y destacó el nivel de todas las candidatas. “De las que estaban convocadas eran todas buenas”, aseguró, dejando en claro su mirada respetuosa sobre el resultado de la votación.

CÓMO ESTÁ LA SALUD DE MIRTHA LEGRAND

Mirtha Legrand Por: (Foto: captura de Telefé).

Además de hablar sobre los premios y la polémica alrededor de la categoría, Mirtha Legrand llevó tranquilidad a sus seguidores al contar cómo se encuentra luego del cuadro de bronquitis que la obligó a ausentarse de La Noche de Mirtha.

“Tuve una bronquitis que me tuvo a mal traer, pero ya estoy perfecta”, expresó la conductora, que volvió a mostrarse sonriente y activa en una de las noches más importantes de la televisión argentina.