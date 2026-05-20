Pese a que Wanda Nara asegura que su romance con Martín Migueles ha llegado a su fin “hace un mes”, siguen apareciendo pruebas que demuestran lo contrario. En Puro Show mostraron este miércoles un video que volvió a poner en duda la versión de la mediática sobre el final de la pareja.

Matías Vázquez mostró en el ciclo de eltrece imágenes del empresario investigado por la Justicia caminando por el Barrio Chino junto a las hijas de Wanda y Mauro Icardi. Según contó el co conductor, el material fue grabado el martes a la tarde mientras la conductora estaba haciendo un trámite en la zona.

La semana pasada apareció una foto de Martín Migueles de compras con su hija y las de Wanda Nara (Foto: captura La posta del espectáculo)

“Esto sucedió en el Barrio Chino ayer: Migueles caminando con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi. Me llegó a las cuatro de la tarde este material cuando Wanda se encontraba realizando un trámite en la zona”, reveló Vázquez.

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El periodista fue más allá y aseguró: “Podemos confirmar que sigue el amor de Migueles con Wanda más allá de toda la polémica que existe”. Además, advirtió que estas imágenes podrían generar un nuevo conflicto con Mauro Icardi: “Esto va a traer bolonqui”, lanzó.

Wanda Nara y Martín Migueles (Foto: Instagram @naiaravecchio)

Tras la entrega de los Premios Martín Fierro 2026, Wanda Nara fue abordada por un cronista de Puro Show al que le negó declaraciones sobre su vínculo con Migueles. “Siguen separados? ¿Por qué durante el fin de semana se vieron imágenes de tus hijos con Martín y uno de ellos lo arrobó?”, le consultó Walle Leiva.

“Yo no tengo nada que esconder. Me van a ver siempre con quien yo quiera estar. Soy súper libre en eso”, dijo y agregó que “está súper bien” cuando otro cronista insistió en saber si estaba en pareja.

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