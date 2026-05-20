Wanda Nara, que horas atrás se presentó con su abogada Ana Rosenfeld en la embajada de Turquía ante una demanda presentada por Mauro Icardi, asistió este miércoles 20 de mayo al Teatro Coliseo.

Acompañada por su hija menor y Nora Colosimo, la conductora de MasterChef Celebrity disfrutó del musical Hairspray protagonizado por su amigo Damián Betular.

Con auriculares y de la mano de la pequeña, Wanda evitó hablar con la prensa que la esperaba en la entrada del teatro.

LAS FOTOS DE LA SALIDA AL TEATRO DE WANDA NARA Y SU HIJA MENOR

Wanda Nara

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Wanda Nara Por: MOVILPRESS

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Wanda Nara y Martín Migueles siguen juntos: el video que se hizo viral

Pese a que Wanda Nara asegura que su romance con Martín Migueles ha llegado a su fin “hace un mes”, siguen apareciendo pruebas que demuestran lo contrario. En Puro Show mostraron este miércoles un video que volvió a poner en duda la versión de la mediática sobre el final de la pareja.

Foto: Instagram @wanda_nara

“Esto sucedió en el Barrio Chino ayer: Migueles caminando con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi. Me llegó a las cuatro de la tarde este material cuando Wanda se encontraba realizando un trámite en la zona”, reveló Matías Vázquez.