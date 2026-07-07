La declaración de Vanesa Morla en el juicio por la muerte de Diego Maradona generó una inmediata y explosiva reacción de Gianinna Maradona, quien utilizó sus redes sociales para responder con un fuerte descargo cargado de acusaciones y reproches hacia la hermana del exabogado Matías Morla.

La hija del Diez no ocultó su enojo luego de escuchar el testimonio brindado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, donde Vanesa sostuvo que fue el propio Diego Maradona quien eligió la casa de Tigre para realizar la internación domiciliaria tras la cirugía a la que había sido sometido.

EL FURIOSO DESCARGO DE GIANINNA MARADONA

A través de su cuenta de Instagram, Gianinna Maradona cuestionó con dureza el vínculo que Vanesa Morla mantenía con su familia y aseguró que tanto ella como su hermana Dalma Maradona siempre estuvieron alejadas de ese entorno.

“No es casual que con las únicas que no hablabas éramos nosotras dos. No hablabas conmigo ni con mi hermana porque rechazamos el sueldo que nos quería dar tu hermano”, escribió.

Luego fue todavía más contundente y agregó: “No nos bancabas por no querer ‘el pedazo’ de los negocios de nuestro papá que nos habían ofrecido”.

EL RECUERDO DE UN TENSO EPISODIO EN LA CASA DE TIGRE

En su publicación, Gianinna también recordó un fuerte episodio ocurrido durante la internación domiciliaria de su padre en la vivienda de Tigre.

Según relató, la única vez que se cruzó con Vanesa Morla intentó llevarse a Diego, pero la situación terminó con la intervención de la Policía.

“La única vez que te crucé mi papá no se reconoció en la remera de mi hijo, imaginate si me va a decir que te salude a vos”, escribió. Y continuó con una acusación aún más grave: “Ese día que yo me lo quise llevar vos me mandaste a sacar con la Policía”.

Antes de cerrar su mensaje, lanzó una frase cargada de bronca dirigida tanto a Vanesa como a su entorno: “Te va a volver todo el mal que hiciste, vos, tu hermano y tu marido, Maximiliano Pomargo“.

Gianinna Maradona explotó contra Vanesa Morla tras su declaración: “Te va a volver todo el mal”. Crédito: Instagram

QUÉ HABÍA DECLARADO VANESA MORLA EN EL JUICIO

Durante su exposición ante el tribunal, Vanesa Morla aseguró que la decisión de trasladar a Diego Maradona a la casa de Tigre fue tomada por el propio exfutbolista.

Según explicó, había pocas propiedades disponibles para una internación inmediata y fue Maradona quien revisó las opciones, participó de una videollamada con la inmobiliaria y finalmente eligió la vivienda.

Además, sostuvo que compartió toda la información con Jana Maradona y Verónica Ojeda para evitar futuros cuestionamientos sobre la decisión.

GIANINNA YA HABÍA APUNTADO CONTRA LOS ACUSADOS DEL JUICIO

No es la primera vez que Gianinna Maradona expresa públicamente su indignación durante el proceso judicial. Días atrás, tras la declaración de Dalma Maradona, confesó el profundo impacto emocional que le provoca escuchar los testimonios y los audios incorporados a la causa.

“Escucho y veo a mi hermana llorar y me desarmo. Es todo muy fuerte”, expresó en una entrevista con DDM.

También volvió a cuestionar al neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales imputados en la causa, al asegurar que escuchar nuevamente las conversaciones incorporadas al expediente le genera “indignación” y le “revuelve el estómago”.

Finalmente, resumió su visión sobre todo el proceso con una frase contundente: “Montaron una obra de teatro. Es terrible y un asco”.