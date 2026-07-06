Los audios de Matías Morla refiriéndose de forma despectiva a Gianinna Maradona se escucharon durante el juicio por la muerte de Diego, y pese a las disculpas del exapoderado del 10 la hija menor de Claudia Villafañe fue al hueso antes de ingresar al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de San Isidro.

“Son gordas, malas y desagradecidas”, enfatizó Morla en un mensaje de WhatsApp enviado a Leopoldo Luque antes de la muerte de Maradona.

Enfurecido continuó: “Es una gorda ingrata, desagradecida, negra, fea, ladrona (sic). Todo lo que digo pasa. Es maldita, se crió maldad. Maleducada de mier...”.

Mirá lo que había dicho el exapoderado de Diego Maradona en 2020.

“Estamos hablando de paz, tranquilidad, subís una foto del chabón (N del R: Diego) riéndose y la gorda es mala onda. Gorda nefasta”, cerró el mensaje que aludía a la imagen de Diego con la cabeza vendada luego de la cirugía y abrazado a Luque.

A su vez, el neurólogo respondió a su amigo en los mismos términos hirientes.

Durante la audiencia de la semana pasada, Morla se retractó: “No estoy de acuerdo con lo que dije. Pido perdón, no puedo tomar en 2026 un chat del 2020 cuando estaba en una guerra con la familia, estábamos todos sacados de quicio. Estoy honestamente arrepentido y no estoy de acuerdo con lo que dije, pero tiene un contexto. Siento vergüenza de mis dichos”.

Qué dijo Gianinna sobre los insultos de Morla

“No fueron disculpas sentidas para nada. Nada bueno puede venir de esa persona”, afirmó ante el cronista de Lape Club Social.

Gianinna and Dalma Maradona, daughters of late Argentine soccer legend Diego Armando Maradona, sit inside a court to attend a new trial against medical professionals facing accusations of negligence in connection to the 2020 death of the global icon, in Buenos Aires, Argentina, April 14, 2026. REUTERS/Cristina Sille Por: REUTERS

Y siguió: “Me causó rechazo, pero habla más de lo que es él realmente hablando en privado de lo que es públicamente”.

“Está muy bien adiestrado. No le creo para nada”, concluyó Gianinna Maradona descreída del mea culpa de Matías Morla.