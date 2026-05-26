El dolor que Gianinna Maradona atraviesa como testigo del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona es inmenso, pero en medio de ese proceso la hija menor de Claudia Villafañe pudo sonreír al revelar cómo su papá se le manifiesta en la vida cotidiana.
“Lo siento requete recontra presente“, arrancó en las puertas del tribunal.
“Lo veo presente en mi hijo, en mis sobrinas, ni hablar en la chiquita (N del R: Azul), que es una mini babu, en cómo camina, en cómo habla. En mi hijo también, por supuesto, me mata cuando venía a jugar la pelota y siento que él está ahí porque se siente”, contó en diálogo con DDM.
“Por ahí siento su perfume caminando o estoy escuchando la radio y le digo, bueno, necesito que me mandes... y me manda una canción, y es como muy significativo”, manifestó.
Qué espera Gianinna del juicio por la muerte de Diego
“Yo quiero la máxima condena, por supuesto. Porque a nosotros también nos condenaron a seguir viviendo sin un papá, a mi hijo, sin su abuelo. Entonces, que paguen por todo lo que hicieron y por lo que no”, se plantó Gianinna.
“Es muy doloroso cómo se referían a él, cómo se referían a nosotros, cómo todo lo que pasó también en el más allá...”, concluyó Gianinna Maradona dolida con Lepoldo Luque y Agustina Cosachov.