La legendaria Fishbone regresará a la Argentina para reencontrarse con su público en un show que promete potencia, virtuosismo y una descarga total de energía.

La cita será el próximo 30 de octubre en La Trastienda, donde la banda repasará más de cuatro décadas de trayectoria atravesadas por el ska, el funk, el punk, el metal y el soul.

Considerados pioneros absolutos en la fusión de géneros dentro de la música alternativa estadounidense, Fishbone llega nuevamente al país con su explosiva propuesta en vivo, una experiencia que los convirtió en una banda de culto alrededor del mundo.

Foto: prensa Fishbone

La banda que revolucionó el rock alternativo

Formados en Los Ángeles en 1979, Fishbone rompió todas las reglas de la escena musical al mezclar estilos que, hasta entonces, parecían imposibles de convivir dentro de una misma banda. Ska, hardcore, funk, reggae, soul y metal se fusionaron en un sonido frenético y completamente original que terminaría influyendo a generaciones enteras de músicos.

Mucho antes de que la mezcla de géneros se volviera tendencia, el grupo liderado por Angelo Moore ya construía una identidad artística desafiante e irreverente que marcaría el camino para buena parte del funk rock y el ska punk moderno.

Su impacto puede rastrearse en distintas escenas alternativas de las últimas décadas y en artistas que encontraron en Fishbone una inspiración clave para romper estructuras dentro del rock.

Foto: prensa Fishbone

Una banda de culto con shows explosivos

A lo largo de más de 40 años de carrera, Fishbone compartió escenarios y giras con nombres fundamentales de la música internacional como Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, Primus y George Clinton.

Además de su influencia musical, el grupo construyó una reputación demoledora gracias a sus presentaciones en vivo, caracterizadas por el descontrol escénico, la intensidad física y una conexión total con el público.

En su regreso a Buenos Aires no faltarán clásicos como “Party at Ground Zero”, “Everyday Sunshine”, “Freddie’s Dead” y “Swim”, canciones que consolidaron a la banda como una referencia absoluta dentro del universo alternativo.

Cuándo toca Fishbone en Argentina

Fishbone se presentará el 30 de octubre en La Trastienda. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline.