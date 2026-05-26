Después de dos años de búsqueda artística y transformación personal, Nil Moliner lanzó oficialmente “NEXO”, un álbum íntimo, luminoso y atravesado por las emociones. El cantante español abre una nueva etapa musical con un trabajo que nació tras un largo parate de los escenarios y que explora los vínculos, la sensibilidad y las conexiones humanas desde distintos lugares y sonidos.

“Mi cuarto disco. Un disco que ha llegado con calma”, expresó el artista al presentar este nuevo proyecto, que comenzó a gestarse luego de un año y medio alejado de los conciertos. Ese regreso a los escenarios fue, según contó, el punto de partida para volver a escribir y reconectar consigo mismo.

Foto: prensa Nil Moliner

“NEXO”, el disco más introspectivo de Nil Moliner

Con este nuevo trabajo, Nil Moliner apuesta por una propuesta más emocional y conceptual, donde cada canción funciona como un puente hacia distintas experiencias personales.

La primera señal de esta nueva era llegó con “Tu cuerpo en braille”, uno de los mayores éxitos recientes del artista. El tema alcanzó el número uno en la radio española en cuatro oportunidades, fue certificado disco de oro y superó los 20 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Luego aparecieron canciones como “Ha pasado algo”, “Tenerte cerca” y “Álex”, una de las composiciones más sensibles del álbum, dedicada a las personas que ya no están físicamente pero siguen presentes desde otro lugar emocional.

Otro de los temas destacados es “Me acuerdo de ti”, considerado por el propio cantante como el himno central del disco. Mientras que “Ya no estoy triste”, junto a Dollar Selmouni, aporta un sonido latino bailable y energético que conecta con una faceta musical en la que Nil ya había incursionado anteriormente.

Foto: prensa Nil Moliner

Las canciones inéditas que muestran otra cara del artista

Entre los tracks inéditos de “NEXO” aparecen algunas de las canciones más personales del álbum. “Vive lento y ama bien” ocupa un lugar especial para el músico, ya que confesó que es la única frase de una canción suya que lleva tatuada en la piel.

Por otro lado, “Te escribiré” nació en Cadaqués, el icónico pueblo de la costa catalana que inspiró a artistas de distintas generaciones. Allí, entre paisajes luminosos y una energía contemplativa, surgió una canción que invita a dejarse llevar y celebrar el presente.

La cuota más nostálgica llega con “Bona nit”, una canción en catalán basada en una historia real de amor adolescente y recuerdos de campamentos de verano, guitarras compartidas y canciones antes de dormir.

Un álbum pensado para conectar desde las emociones

En esta nueva etapa, Nil Moliner busca fortalecer el vínculo emocional con su público a través de canciones que funcionan como refugio, abrazo y celebración. “NEXO” se presenta así como un espacio donde las emociones pueden vivirse sin filtros.

Además del lanzamiento digital, el disco también está disponible en formato CD Digisleeve con póster desplegable y en una edición especial en vinilo que cambia de color: transparente con luz natural y verde fluorescente en la oscuridad.