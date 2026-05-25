“EL BACHATÓN DE LA L” une por primera vez a Lola Indigo y Lucho RK en una canción que mezcla la bachata y el reguetón y que llega como segundo adelanto del próximo álbum de Lola Indigo. La “L” del título hace referencia a las iniciales de ambos, en un guiño a esos reguetoneros clásicos.

Desatando pasión y tragedia, “EL BACHATÓN DE LA L” sigue la estela creativa planteada en “Tus Iniciales”, reforzando una estética donde conviven folclore, cultura popular y sonidos urbanos.

Sin miramientos, Lola Indigo y Lucho RK retratan una historia de amor intensa y magnética, donde la atracción, la sensualidad y la obsesión se entrelazan constantemente.

La canción construye un relato apasionado que conecta con el lado más visceral y adictivo del amor.

El lanzamiento da continuación al universo visual que Lola Indigo viene construyendo en esta nueva etapa y conecta directamente con la identidad andaluza y granadina presente en sus últimos proyectos. El videoclip, inspirado en Bodas de Sangre de Federico García Lorca, funciona como una reinterpretación contemporánea del imaginario lorquiano y sirve también como homenaje a Granada, una ciudad cada vez más reivindicada en el trabajo de la artista.

Tras marcar un antes y un después en su carrera con sus conciertos en estadios, Lola Indigo anuncia su nueva gira Romance de 1 Noche de Verano, con la que volverá a recorrer distintos escenarios en 2026 presentando un show completamente renovado, pensado para llevar su potente propuesta a una nueva dimensión.

Una de esas citas será GRX La Feria, el evento que tendrá lugar el 30 de mayo en Granada. Una celebración inolvidable que convertirá el Cortijo del Conde de Granada en el epicentro cultural de la primavera, y que fusionará lo mejor de la feria tradicional con la energía de la escena musical actual, reivindicando las raíces y la identidad andaluza en un formato nunca antes visto.

La gira llegará con una producción inédita, nuevas coreografías y una puesta en escena especialmente diseñada para esta etapa, manteniendo la energía y el espectáculo que han convertido sus conciertos en una de las experiencias más celebradas del panorama musical actual.

Romance de 1 Noche de Verano reunirá sobre el escenario algunos de los temas más icónicos de su carrera junto a sorpresas y momentos inéditos, en un espectáculo que celebra el camino recorrido y anticipa el futuro artístico de Lola Indigo.