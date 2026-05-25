Cada 25 de Mayo, las redes sociales se inundan de postales patrias, locro, pastelitos y debates sobre el clima. Sin embargo, dos años atrás, María Becerra, una de las máximas estrellas de nuestra música, se convirtió en tendencia nacional por un inocente deseo para el Día de la Patria que terminó en un feroz cruce tuitero.

Todo comenzó cuando la cantante volcó en su cuenta de X (ex Twitter) su plan ideal para pasar el feriado XL, combinando tradiciones bien argentinas, frío y buena música.

El tuit de la polémica: pastelitos, cumbia y ¿nieve?

Con la frescura que la caracteriza, “La Nena de Argentina” compartió su entusiasmo con sus seguidores: “Dicen que el 25 de mayo va a ser el día más frío del año y CAPAZ que nieva... ¿te imaginás?”.

Inmediatamente, completó su postal perfecta con un guiño a la cultura popular que caló hondo en sus fans: “Te ponés a escuchar ‘Cómo pude amarla’ de Mario Luis con unos pastelitos y matecito calentito, en eso mirás por la ventana y está NEVANDO… FUA”.

El tuit de María que desató la furia de una hater.

Lo que parecía un mensaje nostálgico y súper querible para cualquier argentino, despertó la mala onda de una usuaria, quien no tardó en atacarla con un comentario clasista que indignó a la comunidad.

El día que tildaron de “villera” a María Becerra por su plan para el 25 de Mayo (X)

La insólita crítica que recibió María Becerra

Sin filtros, una cibernauta le salió al cruce intentando bajarle el precio a su humildad. “Estas cosas de María Becerra me dan un cringe (vergüenza ajena). Amiga, siempre querés ser la más villera, la más humilde”, disparó la mujer de forma despectiva.

Lejos de achicarse o dejarlo pasar, la cantante recogió el guante y le clavó una respuesta fulminante que dejó a la hater pedaleando en el aire.

El día que tildaron de “villera” a María Becerra por su plan para el 25 de Mayo (X)

La letal respuesta de “La Nena de Argentina”

“Pero si es 25 de mayo y ese día una de las cosas que se comen son pastelitos con mates, ridícula… día patrio ARGENTINO”, retrucó María, exponiendo la falta de sentido del ataque.

Para cerrar la discusión con el carisma y el sarcasmo que la caracterizan, la artista la chicaneó con una frase que quedó para el recuerdo de sus fanáticos: “Pero si querés lo festejo tomándome un skinny caramel macchiato con cobertura de frutos rojos escuchando Céline Dion como para que no te moleste”.

El día que tildaron de “villera” a María Becerra por su plan para el 25 de Mayo (X)

La respuesta de la cantante cosechó miles de likes y se transformó en el gran estandarte de este feriado: porque no importa el estatus ni el éxito internacional, un 25 de Mayo se festeja con mates, pastelitos y buena música.